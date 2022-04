KAD IVANIĆ REŠETA, ZVEZDA NE TREBA DA BRINE: Mirkov prvi het-trik u crveno-belom dresu, ali i KARIJERI

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su TSC na gostovanju rezultatom 4:0, a najzaslužniji za ubedljivi trijumf bio je fantastični Mirko Ivanić, koji je još jednom pružio blistavu partiju postigavši prvi het-trik u crveno-belom dresu, a ujedno i u karijeri.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Mirko Ivanić odavno važi za jednog od miljenika navijača, a na meču u Bačkoj Topoli, još jednom je dokazao da je to potpuno opravdano. Pokazao je momak rođen u Bačkom Jarku da je pravi „iks faktor“ ekipe kada je to najpotrebnije, i sa tri postignuta gola, potpuno zasluženo je poneo epitet igrača utakmice.

Prvo je na asistenciju Kataija u 16. minutu poslao loptu u mrežu, a potom je pogodio i u 64. minutu, nakon proigravanja Kange. Tri minuta kasnije, viđen je najlepši detalj na meču, kada je Zvezdina „četvorka“ nakon okreta pored dva čuvara maestralno pogodila dalji ugao, i na taj način došla do prvog het-trika u Zvezdinom dresu, ali i u karijeri. Treba istaći i da je popularni Mića posebno inspirisan kada igra protiv TSC-a, što govori i podatak da je na dve utakmice ove sezone uspeo čak četiri puta da zatrese mrežu ekipe iz Bačke Topole.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Ivanić je tako stigao do brojke od 21 pogotka ove sezone u svim takmičenjima, čime je premašio prošlosezonski uspeh kada je upisao 20 golova, i došao do najefikasnije sezone u karijeri. Treba napomenuti i da je Ivanić trenutno na broju od osam asistencija, a verujemo da će ubrzo doći i do „dabl-dabl“ učinka. Trenutno zauzima drugo mesto na ekipnoj listi strelaca, a ispred se nalazi samo Aleksandar Katai sa 27 golova u svim takmičenjima, dok je trećeplasirani El Fardu Ben sa 16 pogodaka.

Prema statističkoj platformi „Instat“, Ivanić je na meču protiv TSC bio najbolji pojedinac u Zvezdinoj ekipi, ostvarivši ukupan indeks od 281. Da je bio prava noćna mora za defanzivce protivnika potvrđuje i podatak da je od pet šuteva koliko je uputio ka golu, čak četiri išlo u okvir gola, a tri je završilo i u samoj mreži. Koliko je dominantan bio u napadu govori i činjenica da je od ukupno devet duela iz šest izašao kao pobednik. U vazdušnim duelima, Ivanić je bio posebno dominantan, jer je ostvario stopostotan učinak kada je reč o skok igri. Maksimalan je bio i kada je reč o uklizavanjima, gde je pravovremenim startovima oduzimao loptu protivničkim fudbalerima. Jednom rečju – fenomenalno.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Treba istaći da je Mirko Ivanić ove sezone igrao na svakoj utakmici crveno-belih. Neverovatno zvuči, ali na prethodnih 49 utakmica Crvene zvezde u svim takmičenjima, Ivanić se našao na terenu, što dodatno govori u kakvoj je formi. Iz sezone u sezonu igra sve bolje, a verujemo da se popularni Mića neće zaustaviti na ovome, i da će biti jedan od predvodnika ekipe do novih istorijskih uspeha.

Kurir sport