RENDŽERS JE 2,5 PUTA SKUPLJI OD ZVEZDE, ALI NIJE BIO BOLJI: Škoti su LOVATORI, hteli su letos da kupe MIRKA IVANIĆA! (VIDEO)

Glazgov Rendžers ima dva i po puta skuplji tim od Crvene zvezde. Vrednost ekipe prvaka Škotske iznosi 132.050.000 evra, dok igrački kadar Crvene zvezde vredi 51.100.000 evra.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Bez obzira na finansijski bolji status, Škoti nisu bili bolji ni u jednom parametru od Crvene zvezde, u dvomeču osmine finala Lige Evrope. Fakat je da su rezultatski bolje prošli, ali ako se pogleda statistika, ona kaže da je Zvezda uputila u dve utakmice čak 32 šuta na gol protivnika...

foto: www.crvenazvezdafk.com

Škote u Velikoj Britaniji vekovima bije glas da su tvrdice, to jest da su teški na parama. Nešto kao kod nas kad je reč o Piroćancima. Međutim, deluje da škotski klubovi umeju dobro da potroše, posebno Rendžers, koji je zbog nesrazmernog trošenja novca 2012. bankrotirao, pa je morao da krene od najnižeg ranga takmičenja.

foto: EPA

Najskuplji fudbaler Glazgov Rendžersa je, prema proceni specijalizovanog portala Transfermarkt, pozajmljeni igrač Mančester junajteda Amada Dijalo, koji vredi 18.000.000 evra. Potom slede Englez Rajan Kent (14.000.000), Kolumbijac Alfredo Morelos (13.000.000), Nigerijac Džo Aribo (10.000.000), Englez Konor Goldson (8.000.000)... Milionsku procenu zaslužili su još Džejms Tavernije (7.000.000), povređeni Janis Hađi (7.000.000), Glen Kamara (6.000.000), Džon Landstram (5.500.000), Aron Remzi (5.000.000)...

foto: www.crvenazvezdafk.com

Sa druge strane, u Crvenoj zvezdi najveću vrednost ima Mirko Ivanić (7.000.000), a prate ga Aleksandar Katai (4.500.000), Aleksandar Dragović (4.000.000), Milan Gajić (2.800.000), Milan Pavkov (2.500.000)... U krugu onih koji su procenjeni na nekoliko miliona su i Milan Rodić (2.500.000), Gelor Kanga (2.500.000), Filipo Falko (2.000.000), El Fardu Ben (1.800.000), Ohi (1.700.000), Kristijano Pičini (1.500.000)...

foto: www.crvenazvezdafk.com

Najbolja prodaja igrača ove sezone kod Rendžersa bio je odlazak talentovanog desnog beka Nejtana Patersona u Everton za 14.000.000 evra. Crvena zvezda je dobro unovčila tinejdžera Marka Lazetića, koji je pojačao Milan za 4.000.000 evra, dok je Njegoš Petrović otišao u Granadu (1.500.000), a Željko Gavrić u Ferencvaroš (1.200.000).

foto: www.crvenazvezdafk.com

Zanimljivo, tokom leta Glazgov Rendžers želeo je da od Crvene zvezde kupi Mirka Ivanića. Škoti su tada nudili 3.500.000 evra za sjajnog veznog igrača, međutim, crveno-beli su odbili ponudu. Bilo je to posle eliminacije od Šerifa i oproštaja od Lige šampiona. Klub je ozbiljno razmatrao ponudu, međutim, odlučeno je da se Ivaniću ponudi novi ugovor, na šta je on i pristao i produžio vernost do 2025. godine.

Sportski direktor Rendžersa Ros Vilson nikad nije igrao fudbal, ali je u svom poslu jedan od najboljih u Britaniji. Po struci je diplomirani ekonomista, a 2010. godine magistrirao je na temama sportski menadžment, sportske finansije i sportsko pravo. Radio je u Falkirku, Votfordu, Hadersfildu, Sautemptonu, gde je angažovao i za veliki novac prodao našeg Dušana Tadića, Virdžila van Dajka, Sadija Manea. Kao direktor Rendžersa prvo je doveo Stivena Džerarda, a onda i sadašnjeg trenera Đovanija van Bronkhorsta.

Kurir sport/A. Radonić