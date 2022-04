NA ČAIRU BORBA ZA EVROPU: Radnički dočekuje Vojvodinu

Biće to jedna od krucijalnih utakmica u borbi za četvrto mesto na tabeli. Nišlije, nakon najbolje partije u sezoni i pobede protiv Napretka u Kruševcu rezultatom 4:0, u ovaj duel ulaze sa 44 boda na svom kontu i dele tu željenu četvrti poziciju sa TSC-om i Voždovcem. Vojvodina ima dva boda manje od ovog trojca, tako da je i ona u igri i ima svoju računicu.

Šef stručnog štaba Radničkog Radoslav Batak optimista je pred ovaj okršaj.

"Naš cilj je jasan, to je četvrto mesto i na putu ka njemu bi morali da dobijemo ovu utakmicu na domaćem terenu. Puni smo samopouzdanja, odigrali smo odličan meč u Kruševcu, ali ja znam da ovaj tim može još dosta bolje. Imali smo problema sa završnicom, sada nam se to malo vratilo, ali treba da budemo još agresivniji na protivničkoj polovini i to će nas učiniti opasnijim. Vojvodinu maksimalno respektujemo. Oni su bili u velikoj krizi, vezali su nekoliko poaraza, u tom nizu smo ih i mi pobedili sa 1:0 u martu, a dolaskom trenera Dragana Radojičića su se prenuli i ponovo podigli formu. Opasan su rival i moraćemo da budemo ma maksimumu ako želimo da ih u kratkom periodu još jednom savladamo" rekao je Batak, koji će moći da Vojvodini suprotstavi najjači sastav.

"Bjeličić je povređen, ali on u poslednje vreme nije bio starter. Ostali su spremni, vraća nam se Pejović i mogu da kažem da ću izvesti postavu za koju smatram da može da nam donese tri boda", završio je Batak.

Radnički i Vojvodina su ove sezone dva puta odmeravali snage u regularnom delu Superlige. Pre mesec i po dana u Nišu je slavio domaćin rezultatom 1:0, dok je 3. oktobra prošle godine u Novom Sadu bilo 1:1.

Glavni sudija ovog susreta biće Pavle Tomić, dok će u VAR sobi biti Momčilo Marković.

Kurir sport