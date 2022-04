BORJAN NIJE TEŽE POVREĐEN: Kapiten je neizvestan za Vojvodinu, ima VELIKI OTOK, DELIJE najavljuju ofanzivu na Novi Sad

Zdravstveno stanje Milana Borjana tokom i posle utakmice sa Čukaričkim (1:0) zabrinulo je sve navijače Crvene zvezde. Poznato je koliko kapiten znači za crveno-bele, posebno što su do kraja Superlige ostala još četiri kola.

foto: Starsport

Milan Borjan je sa bolnom grimasom napustio terene stadiona "Rajko Mitić" posle utakmice sa Čukaričkim. Grč u mišiću je saniran od strane lekara, međutim udarac u potkolenicu koji je zadobio nehotice od saigrača Strahinje Erakovića, mogao bi da predstavlja problem. Naredni dani pokazaće šta će biti sa otokom na nozi.

Lekarski tim doneće konačnu odluku u petak ili subotu, pred utakmicu sa Vojvodinom koja je na programu u nedelju 1. maja u Novom Sadu, na stadionu "Karađorđe" od 17.00 časova.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Milan Borjan ima veliku želju da brani u Novom Sadu, verovatno će tako i biti, međutim spremni su da ga zamene Miloš Gordić i Zoran Popović.

Navijači Crvene zvezde pozivaju sve pristalice kluba da u Novom Sadu budu uz ekipu na tribinama. Cena karte je 600 dinara, a na blagajni stadiona "Rajko Mitić" ulaznice će moći da se kupe u petak i subotu od 10.00 do 18.00 časova.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Karte mogu da se kupe i u Novom Sadu u petak od 9.00 do 19.30 časova i u subotu od 10.00 do 16.00 časova u prostorijama "Gigstiks" u Pariskom magazinu, Bulevar Kralja Aleksandra 12, te na dan utakmice od 13.00 časova do početka meča na blagajni na južnoj tribini stadiona.

Kurir sport