POKETINO REŠIO SVE DILEME: Mbape i ja ostajemo u Pari Sen Žermenu

Trener Pari Sen Žermena Maurisio Poketino rekao je da će on i fudbaler Kilijan Mbape "100 odsto" ostati u klubu i naredne sezone.

Mediji su spekulisali da će Poketino otići na kraju sezone, posle eliminacije u osmini finala Lige šampiona i uprkos tome što je sa ekipom osvojio titulu u francuskom prvenstvu.

Mbabe ima ugovor do kraja leta i mesecima se spekuliše da će preći u Real Madrid.

Upitan o mogućnosti da on i Mbape ostanu na Parku prinčeva i sledeće sezone, Poketino je odgovorio: "100 odsto u oba slučaja".

"Tako danas mislim. Ovo mogu danas da kažem i ništa drugo. Tako sada osećam. Ovo je fudbal i nikada ne znate šta se može dogoditi. Ali, moram da odgovorim na pitanje na osnovu onoga šta danas mislim i to sam uradio", rekao je Poketino, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

On je dodao da nije bilo zvaničnih razgovora sa upravom kluba o budućnosti.

"Nije bilo konkretnih razgovora, izvan onih normalnih u vezi sa planovima i onim što smo do sad uradili. Imamo prirodan odnos. Komuniciramo na osnovu okolnosti. Ali, odnos i komunikacija su dobri. Nastavljamo naporno da radimo, ne samo imajući u vidu sadašnjost, već i sa odgovornošću u ovom poslu, a to je razmišljanje o budućnosti. Dakle, to je ono što radimo", naveo je Poketino.

