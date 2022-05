ONA JE JEDNA OD NAJLEPŠIH SRPSKIH VODITELJKI, A MARAKANA JOJ JE U SRCU: Zvezda nije posao, nego emocija! Ni u Real ne bih otišla!

Imala sam pet godina kad sam s tatom i bratom išla na meč Sartid - Crvena zvezda. A onda su morali da me vode na Marakanu, jer mi se mnogo svidelo - ovako uz osmeh počinje priču Tatjana Šajković, novinarka i voditeljka Zvezdine klupske televizije.

foto: FK Crvena zvezda

Studentski dani na Fakultetu političkih nauka bili su samo put do onoga čime je želela da se bavi u životu.

- Radila sam studentsku emisiju i snimala gostovanje Zvezde na FPN, nakon toga su me pozvali iz kluba da dođem da radim. Nisam toliko želela da se bavim novinarstvom koliko sam želela da radim u Zvezdi.

foto: FK Crvena zvezda

Tanja svoj rad u Ljutice Bogdana ne smatra običnim poslom:

- Za šest godina u Zvezdi, kad me neko pozove na telefon, nikad nisam izgovorila da sam na poslu, jer ovo ne doživljavam kao posao, za mene je Zvezda pre svega emocija i nešto što se iskreno voli.

foto: FK Crvena zvezda

Od igrača je u brojnim emisijama na Zvezda TV "izvukla" zanimljive stvari koje nemaju mnogo veze s fudbalom.

- Svi mi se iznenadimo na ljudske i normalne emocije, jer su stvari uglavnom vezane za sport i teren. Ponekad ne shvatamo te ljude na pravi način. Na primer, razgovor sa Erakovićem se svodi na to kako je nositi traku, kakav je to pritisak i slično, a niko ne razmišlja o tome da je on dete koje ima 20 godina i kako smo se mi ponašali kad smo bili u tim godinama. Uz to, imamo ljude iz različitih delova sveta koji imaju drugačija razmišljanja i kulture i uvek je interesantno da to čujemo.

foto: FK Crvena zvezda

Fudbalerima sa ovih prostora je san da odu u neki klub poput Reala. Pitamo Tanju - da li bi ona prihvatila takvu ponudu?

- Ne mislim da bih taj posao radila s dovoljno emocija. A opet, emocije pokreću čovek da bude zadovoljan i pruža maksimum. Uvek želim da budem dovoljno dobra u tome što radim, tako da, ipak, Zvezda - zaključuje Tanja.

Nemam društvene mreže, ne pronalazim se u tome foto: FK Crvena zvezda Profil Tatjane Šajković ne možete da pronađete na društvenim mrežama. Krajnje čudno u ovo vreme: - Ne privlači me sve to. Nemam potrebu za takvim vidom eksponiranja.

Kurir sport