ENGLESKA - KOLEVKA FUDBALA ILI NAMEŠTANJA? Kakva lakrdija u poslednjem kolu, trebala im pobeda od 7 razlike i SLAVILI 7:0 (VIDEO)

Sramota u kolevci fudbala! Bristol Rovers ušao je u viši rang tako što je pobedio Skantorp sa nestvarnih 7:0. Upravo takva pobeda im je i trebala da izbore plasman u Ligu jedan.

Posebno je zanimljivo što su na Ostrvu, ovakav meč okarakterisali kao "spektakl, lud, magičan". Čini nam se da ovde nema nikakvog spektakla, ludosti, a ni magije. Ovo je čist primer fudbalskog nepoštenja, jer u engleskim ligama gotovo da nekada nema rezultata - 7:0.

foto: Profimedia

Šta se zapravo desilo? Nortempton i Bristol su se borili za jedno mesto koje direktno vodi u viši rang takmičenja. Imali su isto bodova, a Nortempton je bio bolji sa gol razlikom (+5 u odnosu na Bristol). Nortempton je i pobedio u poslednjem kolu sa 3:1, ali... Džaba im sve to! Bristol je napunio do vrha mrežu Skantorpa i tako došao do velikog uspeha.

Koliko su uništili rivala najbolje se vidi iz podatak da su uputili 34 šuta ka golu 17-godišnjeg Ovena Fostera! Toliko o tom čuvenom engleskom fudbalskom poštenju kad tim u poslednjem kolu stavlja klinca na gol, a utakmica direktno odlučuje o putniku u Ligu jedan.

Žrtva cele priče, Nortempton, moraće u baraž gde ga u polufinalu čeka Mensfild. Drugi polufinalni par čine Port Vejl i Svindon.

Lakrdije Novog Pazara Pandam ovim dešavanjima u Engleskoj je slučaj Novog Pazara u Super ligi Srbije. Pre svega, njihov meč protiv Radnika iz Surdulice, koji je završio i pred organima UEFA. Upravo ovi timovi igraju ponovo u Super ligi predstojećeg vikenda. Biće zanimljivo videti šta će se desiti na tom meču.

Kurir sport