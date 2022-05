ZEMAN JE IDOL GVARDIOLI, A ZVEZDI NIJE VALJAO: Slušao ga je Toti, napravio je Insinjea, ali za BGD mangupluk nije imao rešenje!

Dolazak Zdenjeka Zemana u Crvenu zvezdu u leto 2008. godine bila je bomba o kojoj se diskutovalo i u Evropi. Iskusni fudbalski vuk stigao je na Marakanu sa samo jednim zadatkom, da stvori moćnu ekipu koja će uspeti da se vrati na evropsku scenu i postane dominantna u Srbiji.

foto: Starsport

Nažalost, misija Zdenjeka Zemana u Crvenoj zvezdi nije uspela. Posle samo nekoliko meseci Čeh koji je fudbalsko ime stekao u Italiji, odlučio je da napusti projekat i vrati se u Rim. O tim danima za Kurir priča Vojislav Voja Dragović, čovek koji je Zdenjeka Zemana doveo na Marakanu.

- Zeman... Čovek, trenerska ikona, inovator, idol mnogim trenerima i danas. Pa, Gvardiola priča da mu je idol! Došao je u Zvezdu najgorem i najtežem trenutku u istoriji kluba, kada nije bilo novca, ali jeste mnogo nezadovoljstva - priseća se Voja Dragović.

foto: Starsport

Zdenjek Zeman nije mogao da pronađe zajednički jezik sa fudbalerima Crvene zvezde. Odbijali su njegove metode rada, što se posebno videlo na pripremama u Sloveniji. Tada je Zeman insistirao na zdravoj ishrani, sa što više proteina i belančevina, a neki od iskusnijih igrača su mu iza leđa napuštali hotel, pravili probleme, jeli pljeskavice, ćevape, sendviče i pice.

foto: Starsport

Trpeo je i trpeo Zeman, verovao je da će svemu doći kraj. Međutim, eliminacija od kiparskog Apoela u kvalifikacijama za UEFA kup uslovila je da digne ruke i prvi put u karijeru totalno poražen napusti ekipu pre kraja sezone.

- Stvorio se animozitet igrača prema njemu, a on se našao u čudu. Pitao me je često kako mogu da ga slušaju Toti, Kafu ili Aldair, a neki nepoznati igrači Zvezde ne. To je najgora epizoda njegove karijere. Insinje, Imobile, Verati, sve njih je lansirao Zeman, istim načinom rada kao u Zvezdi - otkrio je Vojislav Dragović.

foto: Starsport

Na početku sezone 2008/2009. sastav Crvene zvezde činili su: Saša Radivojević, Marjan Marković, Nenad Tomović, Pavle Ninkov, Dejan Jaković, Nenad Milijaš, Vladimir Bogdanović, Ibrahim Gaj, Branimir Subašić, Edgar, Igor Burzanović, Ivan Tričkovski, Nikola Lazetić, Marko Blažić, Nikola Mijailović, Ognjen Koroman, Slavko Perović, Gžegož Bronovicki, Vukašin Dević, Saša Stamenković, Boban Bajković, Nikola Trajković, Dragomir Vukobratović, Nemanja Nikolić, Boban Maksimović.

Posle odlaska Zdenjeka Zemana, a onda i direktora Gorana Bunjevčevića u drugom delu sezone stigli su u klub Ilija Ivić i Čedomir Janevski koji su doveli nove igrače: Džefa Silvu, Žozeizlija Fereiru, Nina Pekarića, Klea, Abubakara Oumarua, Bernarda Parkera, Mohameda Avala Isaha, Mirnesa Šišića, Ibrahima Somea, Nemanju Pejčinovića.

