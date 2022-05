GROF BOŽOVIĆ PORUČUJE IZ RUSIJE, ON NAJBOLJE ZNA DZJUBU: I za Zvezdu i za Artjoma bi bilo najbolje da dođe do saradnje!

Artjem Dzjuba, najbolji napadač Rusije i kapiten reprezentacije te zemlje, velika je želja Crvene zvezde. Miodrag Grof Božović, nekadašnji strateg crveno-belih i čovek koji je trenirao Artjoma Dzjubu u Rostovu i Arsenalu iz Tule kaže za Kurir da bi za obe strane bilo dobro da dođe do dogovora i saradnje.

foto: www.arsenaltula.ru

Ako neko poznaje Artjoma Dzjubu kao čoveka i fudbalera, onda je to Miodrag Božović. Trener koji više od decenije uspešno radi u Rusiji i danas je u dobrim odnosima sa napadačem koji će, ako je suditi po onome što pišu ruski mediji, napustiti ovog leta Zenit, posle isteka ugovora.

foto: Profimedia

Bez obzira što će Artjom Dzjuba napuniti 34 godine u avgustu, on slovi za najboljeg napadača u Rusiji, a činjenica da ga je pre nekoliko godina tražio Totenhem jasno govori o tome koliko je kvalitetan fudbaler. UEFA je suspendovala ruske klubove i zabranili im učešće u Evropi sledeće sezone. I to je vrlo važan argument u priči da Dzjuba dođe u Beograd.

- Dzjuba je dobar je momak! Fudbaler koji u sebi ima urođen golgeterski nagon, koji fudbal shvata kao igru. Mislim da bi za njega Zvezda bila idealna u ovom trenutku. Isto tako, i za Zvezdu bi bilo dobro da ga dobije. Ubeđen sam da bi imao podršku Delija koji prepoznaju dobre igrače. Od njega sve zavisi, on je taj koji treba da odluči. Da li želi da napušta Rusiju? Dzjuba je ono što Zvezdi u ovom trenutku nedostaje, taj "target men", špic koji može da se izbori za loptu, da je sačuva, odloži. Jedno vreme bio je igrač sa najviše dobijenih duela u ruskom prvenstvu i to je jedna od njegovih najjačih karakteristika - gotovo u dahu je rekao Božović, a potom nastavio:

foto: Profimedia

- Kod mene je Dzjuba bio u dva navrata. I to oba puta na pozajmici. Prvi put u Rostovu, kada smo osvojili Kup Rusije, a on dao 18 golova. Drugi put u Arsenalu iz Tule 2018. godine. Tada smo ga lično zvali predsednik kluba i ja i on je došao, pomogao nama i sebi.

Miodrag Božović otkriva da Artjom Dzjuba voli da igra pod presijom.

- Dzjuba mnogo voli da pobeđuje. Uživa da igra pod pritiskom. Voli ga. Hrani se pritiskom. Ima mnogo jak karakter, objektivno govoreći, što je teže, njemu je bolje. Kao da mu treba neprijatelj da bi se motivisao i dao maksimum. Voli da se dokazuje, a to je nešto što ga je pratilo kroz celu karijeru.

foto: www.arsenaltula.ru

Popularni Grof ne sumnja da bi Rus bio prihvaćen kao rođeni u Beogradu i na Marakani.

- Voleo bih da se čujem s njim, da mu objasnim neke stvari oko Zvezde. On je igrao u velikim klubovima Spartaku i Zenitu, verovatno bi mu se u Beogradu dopalo. Malo je klubova kao što je Crvena zvezda. Nigde nema navijača kao što su Delije. To bi mu se svidelo, plus grad i klub. Nemaju ljudi predstavu o Zvezdi i Beogradu dok ne dođu tamo. To mora da se oseti. Najbolji primer su Donald i Le Talek koji i danas često dolaze u Beograd. Zvezda je najveći klub u kojem su igrali, a ja dobro znam koliko mi je bilo teško da ih ubedim da dođu!

foto: Stefan Stojanović

Miodrag Božović sa Arsenalom iz Tule vodi ogorčenu bitku za opstanak u prvenstvu Rusije.

- Borba do kraja! Prvenstvo je nikada izjednačenije. Sada imamo tri utakmice i moramo sve da dobijemo, ako želimo da ostanemo. Priča se o reorganizaciji lige, da niko ne ispadne, posebno posle odluke UEFA da eliminiše ruske klubove. Još nije donesena nikakva odluka, razmišljaju kako dalje, jer ove godine neće igrati Evropu - objasnio je Miodrag Božović.

Kurir sport/Aleksandar Radonić