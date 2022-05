ZLATAN IBRAHIMOVIĆ PLAČE OD JEZIVIH BOLOVA Lekari mu zabranili da igra fudbal, ali on tera po svom! U NEDELJU IGRA POSLEDNJI MEČ?!

Proslavljeni Švedski napadač Zlatan Ibrahimović u nedelju će verovatno odigrati poslednji meč u svojoj karijeri, prenose italijanski mediji.

"Toliko je dobrih vesti za Milan u poslednje vreme, da mi je baš krivo što moram ovo da objavim. Zlatan verovatno završava karijeru na kraju sezone. Dobio sam informaciju od jednog igrača Milana da je na zadnjem treningu plakao od bolova, da igra pod anestezijama i da tako izdržava" otkriva novinar italijanskog Skaja Pepe Di Stefano.

Očajnički želi Skudeto

Trener Stefano Pioli i lekarski tim mu brane da igra, ali on uprkos svemu on želi da bude tu, da uđe u igru bar poslednjih 5-10 minuta jer želi Skudeto sa Milanom. Od utorka do petka ne trenera sa ekipom jer ga koleno konctantno muči - otiče, plavi i izaziva jezive bolove. Međutim, on se ne predaje.

foto: Profimedia

Slavni as ima dve opcije na leto. Prva je da završi mirno karijeru, a druga da ode na rizičnu operaciju kolena i da pokuša da se oporavi i spremi da odigra još jednu sezonu, poslednju u karijeri. Izvori bliski fudbaleru otkrivaju da je bliži odluci da okači kopačke o klin.

Navodno, doktori iz Milana su potvrdili da Ibrahimović ne može da igra više od 10-15 minuta, jer mu koleno mnogo otiče i sprečava ga da trči normalno. Operacija bi možda otklonila bol, ali samo na određeno vreme. Naime, posle par meseci ponovo bi imao iste probleme.

Ako Milan osvoji titulu u Seriji A, Zlatan neće imati dilemu - staviće tačku na svoju blistavu karijeru. To znači da će u nedelju poslednji put istrčanti na teren San Sira.

Milan je trenutno lider na tabeli sa 80 osvojenih bodova, dva više od drugoplasiranog Intera. U poslednja dva kola Rosonerima su potrebna četiri boda da bi sigurno obezbedili titulu posle 11 godina čekanja.

Zlatan je u dva navrata nosio dres slavnog italijanskog kluba. Ukupno je odigrao 158 utakmica za Milan, postigao 92 gola i 35 golova.

Kurir sport