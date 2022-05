RONALDO JE DAO INTERVJU I DONEO ODLUKU: Navijači Mančester junajteda saznali su gde PORTUGALAC planira budućnost!

Iskusni as otklonio sve sumnje oko sledeće sezone

Kristijano Ronaldo doneo je odluku o svojoj budućnosti vezanoj za Old Traford. Posle očajne sezone za Mančester junajted, Portugalac je rešio da ostane i stavi se na raspolaganje novom treneru Eriku Ten Hagu.

foto: EPA

Portugalca je dočekao Ole Gunar Solksjer prošlog leta kada se vratio iz Juventusa u Mančester junajted. Potom je sarađivao sa Ralfom Ragnikom uz dosta trzavica, a od sledeće sezone trebalo bi da bude glavna uzdanica Erika Ten Haga.

U razgovoru za portal Mančester junajteda Kristijano Ronaldo nigde nije decidirano rekao da ostaje, ali s obzirom na njegove reči i izjave jasno je da ne planira da mrda sa Old Traforda.

foto: EPA

- Znam da je uradio fantastičan posao za Ajaks, da je iskusan trener. Moramo da mu damo vremena. Stvari moraju da se promene onako kako Ten Hag bude želeo. Nadam se da ćemo biti uspešni. Srećni smo i uzbuđeni, ne samo kao igrači, već i kao navijači - kazao je Kristijano Ronaldo i dodao:

- Želim Eriku Ten Hagu sve najbolje. Verujem da ćemo sledeće godine osvajati trofeje.

foto: AP

Do kraja sezone Junajtedu je preostalo još samo gostovanju Kristal Palasu 22. maja, a potom sledi renoviranje ekipe. Zanimljivo, Eriku Ten Hagu na Old Trafordu pomagaće iskusni engleski stručnjak Stiv Meklaren, koji je od 1999. do 2001. u Junajtedu bio prvi saradnik ser Aleksu Fegusonu.

Kurir sport