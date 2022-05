PRELEPE SCENE IZ TORINA: Dibala plakao, Vlahović mu POSVETIO GOL, pa posle utakmice ostao s njim na praznom stadionu (FOTO)

Dušan Vlahović je u januaru 2022. godine stigao u Juventus gde ga je sačekao Paulo Dibala, koji je u ponedeljak odigrao poslednju utakmicu kao fudbaler ovog kluba na domaćem stadionu.

Argentincu ističe ugovor, a prema informacijama koje stižu već neko vreme iz Italije, karijeru će nastaviti u Interu.

Rasplakao se Dibala nakon poslednjeg sudijskog zvižduka na utakmici protiv Lacija u 37. kolu Serije A, nije mogao da zaustavi naboj emocija dok ga je iskusni Leonardo Bonući vodio pred navijače.

A nakon toga su nastale sjajne fotografije koje dokazuju da se Argentinac posebno dobro slagao baš sa Vlahovićem.

Prvo je srpski napadač posvetio svoj pogodak Argentincu nakon kojeg je koristio karakteristično Dibalino radovanje, što je Argentinac prihvatio s oduševljenjem.

Skočio je Vlahoviću na leđa, dok je na licu imao širok osmeh.

Nakon utakmice, njih dvojica su sedeli sami na terenu, pred ispražnjenim tribinama "Alijanc" stadiona u Torinu, što nije promaklo fotoreporterima.

- Malo nam je trebalo da shvatimo da govorimo istim jezikom, jednim pogledom i to je odmah to kada je u pitanju 'Dragulj'. Fudbal je to, prijatelji zaljubljeni u loptu jure isti san. U jedno sam siguran, gde god da te sudbina odvede, nastavićeš da sijaš. Hvala ti šampione na svemu! Srećno u svemu, volim te!!! Nedostajaćeš - napisao je Vlahović na društvenoj mreži Instagram o Dibali.

