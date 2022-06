PIKSI PRED SLOVENIJU: Publiku moramo da ZASLUŽIMO!

"Uradili smo analizu svega što se dešavalo na utakmici sa Norveškom, bilo je tu dobrih i loših stvari. Bez obzira na negativan rezultat, ostajemo pri stavu da moramo budemo pozitivni i dobro raspoloženi", rekao je Stojković na konferenciji za novinare.

"Razvoj situacije u drugom poluvremenu je model kako bi trebalo da igramo u narednim mečevima. Protekao je u potpunoj dominaciji naše ekipe i falio je samo gol", dodao je on.

Fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je u četvrtak u Beogradu od Norveške sa 0:1, u utakmici prvog kola Grupe 4 u Ligi nacija B, a već sutra dočekuje Sloveniju.

"Rekao sam posle Norveške da ne tražim alibi, ali žao mi je igrača koji su izloženi velikim naporima u vrlo delikatnom delu sezonu. Budimo realni, ovo je period kada svi oni žele da budu sa svojim porodicama i da odmore od izazova koje su imali u svojim klubovima. Očigledno je da u fizičkom smislu nisu na top nivou, osetilo se to...", rekao je Stojković.

foto: Dado Đilas

"Pokušaćemo da osvežimo tim u meču sa Slovenijom, da sa novim imenima razvijemo i proizvedemo igru koja nam garantuje osvajanje tri boda. Kompozicija tima ostaje ofanzivna u tu sigurno neću ništa da menjam", dodao je on.

Stojković je istakao da Slovenija zaslužuje poštovanje i da ga sigurno neće zavarati njihov poraz od Švedske.

"Pogledao sam tu utakmicu. Slovenci su propustili nekoliko prilika pri rezultatu 0:0 i kasnije su kažnjeni. Shvatićemo ih vrlo ozbiljno. To je utakmica u kojoj možemo da povratimo samopouzdanje posle lošeg starta u Ligi nacija i da potvrdimo rejting", rekao je selektor Srbije.

"Pobeda nam donosi spokoj i satisfakciju. Ima još vremena do utakmice, neki igrači su u subotu na poslednjem treningu imali poštedu, uigravali smo linije tima i sa jednim i sa dva napadača, videćemo koja je opcija najbolja za duel sa Slovenijom", dodao je Stojković.

On je najavio da će biti još "rotacija i promena u naredna tri meča".

"Pitaju me zašto stavljam Jovića kada ne igra u Realu, pa kako misle da mu vratim samopouzdanje ako mu ne dam šansu da istrči na teren. Što se tiče kvaliteta, nemam apsolutno nikakvu sumnju u moje igrače. Brine me samo psiho-fizički momenat, a tehnika i razumevanje igre su uvek bili na visokom nivou", rekao je Stojković.

"Momci shvataju ideju kako Srbija želi da igra i tako se ponašaju na svakom treningu i utakmici. Bilo bi suludo da forsiram isti tim u naredne tri utakmice, to je neprihvatljivo i nemoguće", dodao je.

foto: Dado Đilas

Selektor Srbije se na kraju osvrnuo i na podršku navijača na utakmici sa Norveškom.

"Da jedan čovek dođe na stadion, ja ću mu zahvaliti na podršci. Sada smo imali desetak hiljada i hvala im od srca što su došli. Sa druge strane, kada vidimo slike iz Glazgova, Kopenhagena, Budimpešte i Osijeka, osetimo se nekako prazno", rekao je Stojković.

"Bože moj, ne možemo na silu da teramo ljude da dodju na stadion. To je njihova odluka. Nama bi svakako prijalo da vidimo 40.000 ili 50.000 ljudi, jer bi to bio ogroman impuls i vetar u leđa za naše igrače. Mnogo prija kada osetite energiju sa tribina. Na nama je da trčimo, da se borimo i žrtvujemo, a ljudi će to umeti da cene i da nagrade aplauzom. I to nam je sasvim dovoljno", zaključio je on.

Utakmica Srbija - Slovenija igra se sutra od 20.45 na stadionu "Rajko Mitić".

Beta