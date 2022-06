LALATOVIĆ DOVODI VELIKOG GROBARA I MUSTAFU: Već sam pričao sa Zvezdanom Terzićem!

Harizmatični trener je tako nakon što je sačuvao Radnički iz Kragujevca u ligi, prihvatio novi izazov u karijeri.

"Istina je da sam imao ponude iz Saudijske Arabije, ali morao bih da to čekam do 1. jula. Nisam želio ništa da čekam, niti sam imao stopostotne garancije i sve je bilo otvoreno. Veliki je izazov raditi u velikom klubu kao što je Borac iz Banjaluke. To je Republika Srpska, naš narod i znam da je klub sa velikom tradicijom kojeg ljudi obožavaju. To je uređena zemlja i Borac želi da vrati titulu u Republiku Srpsku, što je meni bitno", počeo je Lalatović u razgovoru za Mondo.

foto: Starsport

Zadovoljan je kvalitetom bosanske lige.

"Jako je dobra bosanska liga, moram da pohvalim sve klubove i Želju, i Sarajevo, Velež, Tuzla siti, Zrinjski, svi imaju dobre igrače i ono što ja volim – na svim stadionima je vrela atmosfera", rekao je Lalatović

Otkrio je koja je prednost lige u BIH

"Jako je kvalitetna liga, poput naše u Srbiji, ali ono što mi se sviđa, jer Zvezda i Partizan skoro ne mogu da izgube utakmicu, a u BiH je dosta dobra liga i svako svakog može da pobedi. Nikad se ne zna ko će da osvoji titulu, i to je ono što mi se sviđa", istakao je Lalatović.

foto: Starsport

Lalatović već ima spisak pojačanja.

"Moje želje jesu i Ninković i Mustafa... Već sam obavio razgovor sa (Zvezdanom) Terzićem i on mi je rekao da Mustafa mora da obavi pripreme sa Crvenom zvezdom. Hteo sam i (Sašu) Jovanovića, ali on je u pregovorima sa TSC-om, videćemo šta može da se dovede. Kada bih doveo u Borac i Mustafu i Jovanovića bili bismo dominantni, ali to je jako teško, zato što Jovanović već pregovara, a Mustafa ide na pripreme sa Zvezdom. Andrić (Nikola, Radnički Kragujevac, prim. aut.) je isto moja želja, Ninković isto, on će pregovarati sa klubom pa ćemo videti", objasnio je Lalatović

Kurir sport / Mondo