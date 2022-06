NIŠLIJE OBAVILE PROZIVKU! Sivić: Očekujte napadački Radnički

"Svestan sam u kakav sam klub došao i kakva su očekivanja ovde. Radnički ima svetlu tradiciju, podario je sjajne igrače i trenere jugoslovenskom i srpskom fudbalu. Moj motiv je ogroman - da ovde ostavim dubok trag", rekao je Sivić na predstavljanju, prenosi klub.

Sivić je preuzeo ekipu koja nedavno završila sezonu na četvrtom mestu u Super ligi Srbije i imaće zadatak da je u kratkom roku spremi za start novog prvenstva, koje počinje već 9. jula, odnosno za utakmice drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije, koje će niški tim igrati 21. i 28. jula.

"Iskoristio bih priliku da čestitam mom prethodniku Radoslavu Bataku na tome što je ekipu odveo u Evropu. Pred nama su sada velike obaveze da ponovimo isto, ali i da pokušamo da budemo još bolji. Vremena je malo. Moramo biti brzi, vredni, da mnogo radimo i da mnoge stvari završavamo u hodu", rekao je Sivić.

foto: Fss.rs

On je istakao da predstoji "jedna od najuzbudljivijih sezona u srpskom fudbalu".

"Imamo dva mesta u Ligi šampiona, trećeplasirani na tabeli će najverovatnije imati zagarantovanu jesen u Evropi, četvrti i peti na tabeli će ići u evropske kvalifikacije", rekao je Sivić.

"Kao što možemo da vidimo većina klubova se ozbiljno pojačava, sad svi vide svoju veliku šansu, a na nama je da budemo deo toga i da budemo u toj borbi do kraja. Spremni smo za to i pred nama je mukotrpan rad tokom ovih kratkih priprema", dodao je on.

Sivić je, govoreći o prelaznom roku i eventualnim pojačanjima, naveo da ne treba puno menjati ekipu koja je bila četvrta u prvenstvu, ali je dodao da će biti potrebno "nekoliko novajlija" kako bi se pojačala konkurencija.

"Predočio sam ljudima koji vode klub na kojim pozicijama bismo trebali da se pojačamo i verujem da ću dobiti te igrače do 19. juna, kada putujemo na glavni deo priprema u Sloveniju", rekao je trener Radničkog.

On je potom pojasnio da su Radničkom potrebni po jedan napadač, vezista i defanzivac.

"Centarfor Miljan Škrbić izlazi iz teške povrede i ne možemo odmah da ga maksimalno opteretimo. Nemam izričite želje što se tiče imena, već sam čelnicima Radničkog dostavio profile igrača koji bi se uklopili u moj sistem", rekao je Sivić.

Naveo je i da se nada da će moći da računa na Stefana Mitrovića.

"On je jedan od nosilaca igre ovog tima. Dobio je nekoliko dana odmora zbog obaveza u mladoj reprezentaciji i ja se nadam da ću moći da računam na njega. Ima ozbiljne ponude za odlazak, a ukoliko ode, onda ćemo morati da dovedemo još jednog fudbalera na njegovoj poziciji krilnog napadača", istakao je Sivić.

foto: Fk. Radnički

Sivić je naveo i da je on trener koji gaji ofanzivni stil i da neće odustati od toga.

"Može i da se vidi da su svi klubovi koje sam trenirao bili medju najefikasnijim u svojim ligama. I kada sam zimus preuzeo Novi Pazar, koji se grčevito borio za opstanak, nisam promenio stav. Igrali smo utakmice sa mnogo datih golova i takvim pristupom smo i došli do cilja", rekao je Sivić.

"Znam koliko je publika u Nišu probirljiva i koliko poznaje fudbal i verujem da će im se dopasti ovaj Radnički", dodao je on.

Upravo je niška publika bila nezadovoljna igrama pod Radoslavom Batakom, iako je ostvaren cilj i izborena Evropa.

"Karijera jednog trenera zavisi isključivo od rezultata. Kolega Batak se odlučio za takav pristup i ostvario je ovde veliki rezultat. To niko ne može da mu oduzme. Pa i Murinjove ekipe ne igraju lepo, a on je osvojio sve moguće trofeje", rekao je Sivić.

"Međutim, postoje takve sredine, kao što je Niš, gde se traže rezultati, ali i lepi potezi, mečevi na gol više. Ja upravo preferiram to i od toga neću odustati. Mislim da imamo dobru ekipu i da ovim igračima neće biti problem da se preorjentišu na ofanzivni stil", zaključio je novi trener Radničkog.

Tomislav Sivić je sa sobom doveo pomoćnika Vujadina Radenkovića, a iz starog stručnog štaba u klubu su ostali pomoćni trener Vladimir Djordjević i trener golmana Zaviša Pejić.

Na današnjoj prozivci su se pojavili sledeći fudbaleri: Filip Dujmović, Marko Drobnjak, Dimitrije Stevanović, Uroš Kitanović, Stefan Ilić, Nikola Aksentijević, Milan Savić, Bojan Mladjović, Aleksandar Bogdanović, Ognjen Bjeličić, Andrija Marković, Nemanja Jovičić, Petar Ćirković, Aleksandar Pejović, Aleksandar Mesarović, Viktor Živojinović, Nikola Štulić, Lazar Arsić, Lazar Jovanović, Strahinja Adamović, Aleksa Dušanić, Branislav Tomić, Miljan Škrbić, Simeon Ćirić, Boris Smiljković, Veljko Čarapić, Stefan Nikolić, Stefan Lazović i Aminu Abdulmahid.

Internacionalci Rioeji Mićibući i Bazil Jamkam dobili su još dva dana odmora, a nešto duži odmor imaće Stefan Mitrović, koji je igrao za mladu reprezentaciju Srbije.

Beta