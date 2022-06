PUCAJU OD SAMOPOUZDANJA! SELEKTOR BRAZILA PORUČIO: Vreme je da osvojimo Mundijal!

Selektor reprezentacije Brazila Tite veruje da njegov tim može do titule na Svetskom prvenstvu u Kataru.

Petostruki šampion sveta punih 20 godina sanja popularnu "boginju".

"Plasirali smo se na Mundijal, a sada je vreme i da ga osvojimo. Velika su očekivanja, ali smo sada fokusirani na šampionski trofej", kaže Tite za "Gardijan".

Tite ističe da Nejmar nije jedina zvezda u timu.

"Nejmar je sada okružen igračima koji takođe mogu da zablistaju. Nejmar sve to razume, jer on podstiče ekipu da još raste i to je njegova veličina. Nejmarova izjava o navodnom povlačenju iz reprezentacije Brazila je izvučena iz konteksta. Razgovarao sam sa svim igračima, uključujući i Nejmara. Pričali smo o pripremi za utakmice. Javnost uvek očekuje mnogo od njega. Ali, nije on jedina zvezda. Tu su Vinisijus, Rafinja, Kazemiro, Fabinjo...", kaže Tite.

Podsetimo, Brazil će na Mundijalu u Kataru igrati u grupi G sa Srbijom, Švajcarskom i Kamerunom.

Kurir sport