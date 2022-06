NISMO USPELI I TEŠKO JE TO PRIHVATITI: Rikardo Gomeš objasnio gubitak titule: U drugom delu se generalno IZGUBILA HEMIJA!

Vodeći strelac i golgeter crno-belih sa Zelenortskih ostrva Rikardo Gomeš, postigao je rekordnih 38 golova u prošloj sezoni i tako ušao u istoriju Partizana! Ovo je Rikardov drugi boravak u crrno-belom taboru, a i u prvom (2018-2019) je bio veoma efikasan, tako da je omiljen igrač među navijačima vicešampiona Srbije.

foto: FK Partizan/Miroslav Todorović

Međutim, propuštena prilika da se osvoji šampionska titula, lične uspehe u Rikardovom slučaju stavlja duboko u drugi plan. Partizanov post u domaćem šampionatu traje već dugih pet godina, što je isuviše mnogo, ako se zna da je najveći i najljući rival Crvena zvezda zapravo jedini pravi konkurent u borbi za titulu prvaka Srbije.

foto: Starsport

Predsednik Partizana Milorad Vučelić, po mnogima sasvim opravdano, grmi na sve strane, tvrdeći da je Partizan prvo mesto izgubio van terena, gde je Zvezda, bar poslednjih godina, daleko prisutnija i očigledno umešnija za "lov u mutnom".

Rikardo Gomeš za neuspeh ne krivi nikoga sa strane, u nikoga ne upire prstom, iako i do njega dopiru svakojake zakulisne priče o srpskom fudbalu. Krivce i razloge traži u sopstvenim redovima, ističući da je tim crno-belih negde usput izgubio povezanost i hemiju, koja ga je krasila u jesenjem delu sezone, kada je bio dominantan na domaćoj sceni.

- Ne samo samo ja, nego ceo tim, stručni štab, svi. Bili smo dobro fokusirani u većem delu sezone, ali na kraju nismo uspeli i teško je to prihvatiti. Meni je teško, teško je i svima drugima u timu, uveren sam u to. Nešto se promenilo u drugom delu sezone. U prvom delu smo, čini mi se, bili više povezani međusobno, dok smo u drugom delu pomalo izgubili i tu povezanost i moć, "hemiju" generalno. To je bila naša prednost, bili smo složni od prvog dana, rešeni da zajedno istrajemo do kraja, ali se nešto promenilo u nastavku. Da me sada pitate šta se promenilo, ne znam da vam odgovorim precizno - bio je iskren Rikardo Gomeš.

foto: FK Partizan/Miroslav Todorović

Svaka nova sezona za Partizan predstavlja imperativ pobeda i borbe za titulu. Sa novim trenerom Ilijom Stolicom tu su sada i šampionske ambicije, a sportski direktor Ivica Iliev veruje da će Partizan imati veoma jak tim, kadar da bude najbolji u Srbiji.

- Mogu samo da vam obećam veliku borbu celog tima. Pet godina bez titule je dug period, ali je Partizan takav klub da će učiniti sve preko mogućnosti da se to promeni. Verujem da ćemo oformiti dobar tim, uz pojačanja i momke koji se vraćaju iz reprezentacija, i da ćemo promeniti sliku iz prošlosti - optimista je Rikardo Gomeš.

Za razliku od Partizana, Rikardo Gomeš više ne nastupa za reprezentaciju Zelenortskih ostrva, za koju je odigrao 14 utakmica i dao četiri gola.

