ZBOG TOLETA NISAM BRANIO ZA SRBIJU, NIKO IZ ZVEZDE NIJE MOGAO U REPREZENTACIJU! Boban Bajković: Partizan je danas kao mi nekada!

Bivši prvotimac Crvene zvezde, momak koji je svojom neverovatnom harizmom osvojio simpatije zvezdaške javnosti, neponovljivi Boban Bajković, prisetio se perioda kada je sa ponosom branio boje slavnog beogradskog kluba.

Nekadašnji golman Zvezde, danas član stručnog štaba ljubljanske Olimpije, u jednom zanimljivom intervjuu za "Mozzartsport" govorio je, između ostalog, i o aktuelnoj situaciji u srpskom fudbalu, ali i o svojoj neostvarenoj želji da zaigra za reprezentaciju Srbije.

U Zvezdi je proveo čitavu decenuju, ali pravu šansu dobio je tek kada je na klupu srpskog kluba stigao njegov fudbalski otac, danas veliki prijatelj i saradnik, Robert Prosinečki. Popularni Bajko blistao je na golu kluba iz Ljutice Bogdana, kao prvi golman osvojio je Kup Srbije u sezoni 2011/12. i šampionsku titulu u sezoni 2013/14, međutim, to nije bilo dovoljno dobije poziv reprezentacije Srbije.

Iako je rođen na Cetinju, Bajković nije želeo da brani za Crnu Goru jer je njegovo srce bilo uz Srbiju. Poziv nikada nije dobio, a za to krivi bivšeg predsednika Fudbalskog saveza Srbije Tomislava Karadžića i "Partizanovu organizaciju".

"Ne volim da spominjem imena, ali moram da kažem. Tomislav Tole Karadžić je bio predsednik FSS-a, bila je Partizanova organizacija. Niko od Zvezdnih igrača nije mogao da bude u reprezentaciji. Od kada sam počeo aktivno da branim za Zvezdu, do 2014. niko nije bio pozivan", tvrdi Bajković koji i dan danas ne može da prežali što nije obukao dres Srbije.

"Mnogo mi je žao što nisam branio za reprezentaciju Srbije, iako sam zasluživao u to vreme! Ali nije mogao niko iz Zvezde, ne samo ja. Za Crnu Goru su bile priče, ali specifična je situacija. Ja sam čistokrvni Crnogorac sa Cetinja, moja familija je sa Cetinja. Ja volim Cetinje, ali od malih nogu sam u Zvezdi. A zna se, Zvezda-Srbija, Srbija-Zvezda! Odmah sam hteo za Srbiju da branim".

Crvena zvezda je osvojila pet vezanih titula i aktuelno stanje Bajkovića neodoljivo podseća na dominaciju Partizana u periodu kada je on bio član crveno-belih.

"U moje doba bili smo u toj situaciji u kojoj se Partizan sada nalazi. Sve razumem. To se nama dešavalo upravo u Robijevo vreme. Bilo je to teško, ma katastrofalno vreme, to zna kompletna javnost. Navijači znaju da je bilo teško finansijsko stanje i opet sa Robijem osvojismo Kup Srbije. A Partizan nikada jači. To je kao sadašnja situacija, samo obrnuto", kaže Bajković.

