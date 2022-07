POTPUNO LUDILO U SLOVENIJI: Padale pretnje zbog Prosinečkog! Klub SVIM SILAMA pokušao da spreči Robijev izlazak pred novinare

Hrvatski stručnjak je smenjen nakon tri meseca provedenih u Ljubljani, a iz kluba su u javnost plasirali žestoke optužbe kako bi opravdali smenu trenera koji ima podršku navijača.

Prosinečki je odlučio da se oglasi i objasni šta se dogodilo, a slovenački portal "Ekipa" došao je do saznanja da su ljudi iz Olimpije pokušali da spreče da se dogodi konferencija koju je zakazao Hrvat.

Igor Barišić, poslovni direktor kluba je pozvao svoje poznanike u hotelu u kojem je konferencija održana, međutim samo je pokrenuo kontra efekat.

Kada su čuli šta se od njih traži, u hotelu su smatrali da su Prosinečki i predstavnici medija i više nego dobrodošli.

"Hvala hotelu Radison što nam je omogućio da budemo ovde. Znam da su imali pritiske, čak i pretnje, ali su ipak odlučili da nas ugoste. Hvala još jednom", poručio je Robert Prosinečki.

On je objasnio da u Olimpiju nije došao zbog novca i da se sa platom koju je dobio ne bi obogatio, već da je imao nameru da pomogne klubu u kojem je proveo pretposlednju sezonu u igračkoj karijeri.

"Mogu da kažu da sam loš trener, ali ne mogu da ospore ljubav prema klubu, nikako. Došao sam u Ljubljanu da vratim klub tamo gde je nekada bio. Moram da kažem da nikada nisam radio sa većim i gorim lažovima i varalicama, a u ovom poslu sam dugi niz godina i kao igrač i kao trener", rekao je Prosinečki i osvrnuo se na optužbe da su on i njegov saradnik Mladen Rudonja pokušali da prodaju klub:

"Mladen i ja smo hteli da prodamo Olimpiju? Ovo je smešno! Način na koji ti ljudi vode klub je apsurdan. Delijus nas je pozvao na sastanak i doneo je papir svima nama da potpišemo da mu bude lakše da skloni Barišića. Mi smo hteli da potpišemo, ali smo onda na dnu tog papira videli da, ako on da otkaz Barišiću svi mi dobijamo otkaz. Samo je trebalo da dođe i da mi kaže da nisam taj i da moram da idem i nema problema. Ovo je moj klub, imam prelepe uspomene iz Olimpije i došao sam samo da pomognem. Nisam dolazio ja njemu, nego je on dolazio meni i molio me da dođem. Okej, nisu se neke stvari poklopile i dobro. Mene novac uopšte nije interesovao, samo sam želeo da ovom klubu bude bolje", zaključio je Prosinečki.

Kurir sport