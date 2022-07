MOMCI IZGLEDAJU FENOMENALNO: Dejan Stanković najavio juriš na novu titulu

Trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković rekao je danas, pred početak nove sezone u Super ligi Srbije, da crveno-beli prihvataju ulogu favorita i istakao da će njegova ekipa u sva tri takmičenja probati da izvuče maksimalan broj utakmica.

"Pripreme su pripreme, služe za uigravanje, podizanje forme... Mene je zanimala poslednja utakmica i bila je stvarno dobra, protiv jakog protivnika. Rekao sam momcima da su izgledali fenomenalno i da nemaju izgovora za dobar početak prvenstva", rekao je Stanković na konferenciji za novinare na stadionu "Rajko Mitić".

"Svesni smo šta nas čeka, kako je to biti u ulozi favorita. Dug je to maraton, trka gde če biti i umora i povreda, dobrih i loših stvari. Samo onaj ko je spreman da mentalno i fizički to izdrži biće onaj pravi", dodao je on.

Fudbaleri Crvene zvezde novu sezonu u Super ligi Srbije počinju sutra kada će na svom stadionu dočekati niški Radnički.

"Znamo šta nam je činiti od sutra. Sutra je prva utakmica istorijskog šampionata za fudbalsku Srbiju. Trudićemo se da mi budemo protagonisti od samog starta", rekao je Stanković.

Trener Zvezde je naveo da očekuje će novo prvenstvo biti zanimljivo i teško.

"Ispratili smo prelazni rok naših klubova, morao je brzo da se uradi. Siguran sam da će prvenstvo biti zanimljivo i teško. Nećemo imati prava na kiks, svako će želeti da pobedi Zvezdu. Na nama je da odgovorimo na pravi način", rekao je Stanković.

"Mi prihvatamo ulogu favorita, to je naša obaveza. Ciljevi su jasni, na sva tri fronta idemo da izvučemo maksimalan broj utakmica", istakao je on.

Stanković je rekao da je svaka sezona bitna, da je svaka titula važna, ali da ipak nova sezona specifična i da može da donese dosta dobrog Crvenoj zvezdi.

"Kao neko ko je rodjen ovde, dete sam Zvezde, imam priliku da donesem klubu nešto važno, značajno. Možda bude jedna prekretnica. Zvezda je velika i ostaće velika, ali svi znamo šta donosi direktan plasman u Ligu šampiona - rekao je Stanković.

On je naveo i da se nada da će pojačanja koja su stigla u letnjem prelaznom roku praviti razliku na terenu.

"Imali su vremena da upoznaju grupu, način rada, stil igre. Bukari je dosta kvalitetan i brz, Kangva dinamičan momak koji ima jak karakter i ne libi se da preuzme odgovornost. Imamo jednu garanciju sa momcima koji su tu ostali, sa okosnicom i još dva nova člana, samo boljitak možemo da očekujemo", rekao je Stanković.

Trener Zvezde je potvrdio na sutrašnjoj premijeri neće moći da računa na četvoricu igrača.

"Krstičić neće biti u sastavu, kao i Ben zbog smrtnog slučaja u familiji, on je otputovao u Pariz i vraća se u ponedeljak. Pankov je na prvoj prijateljskoj utakmici pokidao ligamente skočnog zgloba, njega očekuje još 10-15 dana oporavka i on će nam se pridružiti krajem ovog meseca. Ohi je takodje van stroja dve nedelje", rekao je on.

Stanković je na kraju naveo da veruje da će tribine stadiona "Rajko Mitić" sutra biti dobro popunjene.

"Zvezdin navijač zna da prepozna momenat i kada je teško i kada je lepo. Lepa poruka sa njihove strane da je to najbitnija, svaka je najbitnija, ali ova ima posebnu težinu. Ne sumnjam da će stadion biti dobro ispunjen, moramo da budemo i svesni da je leto i vreme odmora. Ko god da dodje mi smo zahvalni", rekao je on.

Utakmica izmedju Crvene zvezde i Radničkog iz Niša igra se sutra od 20.00.

