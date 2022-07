SILOVIT START PARTIZANA SA NOVIM TRENEROM! Stolica pričao i stvarima koje su NEDOPUSTIVE u srpskom fudbalu: Smeta nam ovo mnogo!

Partizan je u prvom kolu Mozzart Bet Superlige Srbije savladao Javor u Ivanjici sa 4:0. Trener crno-belih, Ilija Stolica, izneo je utiske nakon meča, gde je akcenat stavio na loše stanje terena:

- Važno je da smo pobedili, to je prvo i osnovno. Dobro smo otvorili prvenstvo. Mnogo smo improvizovali, mnogo stvari koje nažalost nismo trenirali. Teren nije dozvoljavao bolji fudbal i to mi je najžalije. Rezultat je dobar, koristan, mladi igrači dali golove i sve je to lepo. Ali mislim da je glavni smisao da gledaoci uživaju u malo boljem fudbalu, a osnovna stvar je da sredimo terene - rekao je Stolica.

Stolica je dodao da je važno da su fudbaleri Partizana pokazali karakter, da su prilagodili uslovima u Ivanjici.

- Međutim, nije suština prilagođavati se raznim terenima i sve ono što radite na pripremama da bi gledaoci uživali u fudbalu, vi ne možete da spojite dva - tri pasa zbog terena i takvih stvari. To je nedopustivo, to mogu sad da kažem jer smo pobedili. Da je slučajno bilo drugačije, ljudi bi rekli 'a smeta vam teren'. Ne, svima smeta teren i svi treba da se potrudimo da se oni poprave - zaključio je Stolica.

