TSC DOČEKUJE JAVOR Lazetić: Neće nas zavarati pobeda iz prvog kola, biće teško

"Svakako nas ta pobeda (protiv Čukaričkog) neće zavarati, jer je meč bio izuzetno ujednačen do našeg trećeg gola i do tada se lomila na jednu ili drugu stranu. Izvukli smo dobre pouke iz tog susreta, pogotovo u ofanzivnom segmentu igre koji treba da popravimo, ali već sutradan smo tu utakmicu stavili ad akta i počeli pripreme za meč protiv Javora", rekao je Lazetić, prenosi klub.

Posle pobede nad Čukaričkim sa 4:1 na startu nove sezone, fudbaleri TSC-a sutra u drugom kolu Super lige Srbije dočekuju ekipu Javora.

Lazetić je naveo da je Javor stabilan klub, koji se brzo vratio u Super ligu Srbije.

"Imaju kontinuitet u radu i u prvom kolu protiv Partizana bili su izuzetno dobri, čak ravnopravni do drugog gola. Jasno nam je da će nam to biti potpuno drugačiji susret i čak teži nego u prvom kolu. Izuzetno poštujemo Javor i trenera koji je dugo sa njima. Dva puta je uveo svoj tim u ligu i dobro ga poznaje", rekao je on.

Trener TSC-a je rekao da ekipa Javora neguje "direktan fudbal", da je izuzetno agresivna i da tačno zna šta radi na svakom delu terena.

"Prihvatamo ulogu favorita, igramo na svom stadionu posle dobrog rezultata u prvom kolu, ni mi nismo sada u optimalnoj formi, kao i ostali timovi, ali očekujemo da već od ovog susreta pokažemo napredak u odnosu na prethodni i da se tako nastavi iz kola u kolo", rekao je Lazetić.

"Insistiraću kod igrača da već od prvog minuta udjemo u meč sa stavom da namećemo naš način i intenzitet igre i tako dodjemo do povoljnog rezultata", dodao je on.

Govoreći o planovima za ovu sezonu, Lazetić je rekao da je teško na početku sezone definisati ciljeve.

"Treba ipak znati da TSC po svemu zaslužuje da igra u Evropi i sebe vidimo tamo, da li kroz prvenstvo ili Kup", istakao je on.

"Naš glavni cilj je da iz kola u kolo budemo što bolji, postižemo dobre rezultate, igramo kvalitetan fudbal, napredujemo i pokušamo da dodjemo na poziciju kojoj TSC sa svojim evropskim uslovima rada svakako pripada, a to znači da završimo medju prvih pet ekipa Super lige i da u Kupu dodjemo na viši nivo nego u prošloj sezoni", dodao je on.

Utakmica izmeĐu TSC-a i Javora igra se sutra od 20.00 u Bačkoj Topoli.

(Beta)