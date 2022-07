KO JE ZVEZDIN KRIS VODL? U KOGA TREBA VEROVATI, KOGA TREBA ISTRPETI: Zanimljiva analiza Boška Đurovskog o Zvezdinim klincima

Legendarni as crveno-belih veruje u talente iz Omladinske škole koji su u prvom timu

Boško Đurovski veruje da Nikola Stanković može da bude dugoročno i kvalitetno rešenje za poziciju desnog beka u Crvenoj zvezdi. Legendarni as crveno-belih analizirao je klince koji ove sezone konkurišu kod Dejana Stankovića u prvom timu.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Nikada više Zvezdine dece u konkurenciji za idealnih 11. Čak petorica srpskih igrača, od toga još trojica na pozajmicama u drugim timovima Superlige i inostranstvu.

foto: Www.crvenazvezdafk.com/Nikola Mitić

- Većinu od te dece koja je sada kod Dekija, ili na pozajmicama, sam trenirao. Mali Ilija Babić je u Mladosti GAT, špic je, može dosta da pokaže. Treba u njega verovati. Andrija Radulović igra levog beka u Novom Sadu, mislim da je to greška. Njegova pozicija je ofanzivni vezni, ili krilo. Andrej Đurić je perspektivan, ali mora da radi na nekim elementima. Njemu je sada najvažnije da igra u Domžalama - rekao je za Kurir Boško Đurovski i nastavio:

foto: www.crvenazvezdafk.com

- Vladimira Lučića ne poznajem dovoljno, ali sam video da je dosta pokretljiv. Ima specifična kretanja, podseća me na Krisa Vodla (legenda Engleske, igrao sa Piksijem u Marselju op.a.), pravi velike probleme protivniku. Izuzetan igrač, poseban. Ako dobije šansu, siguran sam da će je iskoristiti. Strahinja Eraković je standardan, klasa. Stefana Lekovića nisam trenirao, ali mi već sada deluje odraslo, zrelo, obećavajuće...

foto: www.crvenazvezdafk.com

Još malo se Boško Đurovski zadržao kod Stefana Lekovića, dečaka kojeg je još kao maloletnog pratio Real iz Madrida.

- Normalno je da greši jer je mlad, ali ima karakter i tu me podseća na mene. Ne predaje se, ne očajava, veliki je radnik, kao Nikola Stanković. Neće ga poljuljati jedna greška (promašaj penala op.a.). Samo to je način da uspeš u Crvenoj zvezdi. Mnogi veliki talenti su propadali zbog toga što su padali u depresiju posle jedne greške, a to Zvezdina publika ne prašta. Jednostavno su nestali - zaključio je Boško Đurovski.

Kurir sport/A. Radonić