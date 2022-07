DA NISAM TO URADIO - UBIO BIH SE! Lalatović otvorio dušu: Glume prijatelje, a jedva su dočekali da podnesem ostavku! NASEO SAM

Trener Borca iz Banjaluke, srpski stručnjak Nenad Lalatović, zahvalio se upravi kluba na podršci.

Nakon lošeg starta sezone, šokantnog poraza na Farskim Ostrvima i kiksa protiv Sloge iz Doboja u domaćem prvenstvu, temperamentni trener je ponudio ostavku čelnicima kluba, ali ona nije prihvaćena.

Srpski trener je na burnoj konferenciji za medije otkrio da je "uhvatio" igrače i saradnike da ga buše i da daju sastav tima, što ga je veoma pogodilo.

"Previše je udara od kada sam došao u Borac, smatram da ih nisam zaslužio. Shvatio sam da ovde čovek mora da se bori, kao u Srbiji. U Srbiji sam na to navikao, ovde sam bio u šoku, mislio sam da je drugačije, a ustvari je još teže. Sad vidim odakle 'vetar duva'. Prijatelje nam glume oni što su oko kluba, jedva su dočekali da podnesem ostavku, naseo sam, učinio sam to. Hvala upravi koja mi je pružila podršku i ukazala poverenje", rekao je Lalatović.

Još jednom je govorio o ostavci.

"Da sam izašao na konferenciju i da to nisam uradio, ja bih se ubio. Zgadio bih se sam sebi. To sam uradio zato što sam imao obavezu prema navijačima, prema Banjaluci, prema Republici Srpskoj. Nisam ispunio ono što se očekivalo od mene. Nećete promeniti 25 igrača, promenite Nenada Lalatovića. Ja ću otići, naći ću gde da radim, to je najmanji problem. Ja sada da raskinem ugovor, sutra bih imao gde da potpišem novi" istakao je Lalatović.

Težak ispit Lalatović će imati već u nedelju kada njegov tim gostuje Sarajevu u 2. kolu domaćeg šampionata.

Kurir sport