FIJASKO! DUGAČAK NIZ PROMAŠENIH STRANACA U ZVEZDI: Poslednji u nizu - Živković, Bakajoko i Pičini

Najnoviji odlazak Rišaira Živkovića samo je još jedan u nizu promašaja crveno-belih...

Uglavnom dolaze iz zvučnih klubova, imaju solidne ugovore, ali nikako ne uspevaju da se izbore za standarno mesto u timu Zvezde i brzo pakuju kofere.

U pitanju su pojačanja Crvene zvezde, od kojih je samo jedan deo njih opravdao ulaganja i boravak na Marakani. Euforija oko angažovanja stranaca traje neko vreme, ali se ispostavi da se pojedinci "nisu baš snašli", ne prikazuju ni deo onoga zbog čega su dovedeni i epitet skupog pojačanja koje bi trebalo da bude nosilac igre padne u vodu.

U poslednjih nekoliko dana odjeknule su tri vesti na tu temu, najpre je Crvenu zvezdu napustio Kristijano Pičini, a potom i Aksel Bakajoko, koji je stigao iz Intera (doduše, za prvi tim je odigrao samo 10 minuta) i najavljen je kao veliko pojačanje. I na kraju - Rišairo Živković, takođe pompezno najavljen kao veliko pojačanje.

On je možda i najveće razočarenje jer u crveno-belom dresu nije uradio ništa, ali bukvalno. Za 201 minut ukupno na terenu Bakajoko nije uspeo čak ni da zaradi žuti karton. U statističkim kolonama pored njegovog imena ne postoje nikakve brojke, pa nije ni čudo što još nema klub.

Ali, nije on jedini, Crvena zvezda se na pojačanjima u poslednjih pet godina "opekla" mnogo puta, možda je i najveće bio Žonatan Kafu, u to vreme najplaćeniji fudbaler tima, ali je posle polusezone već bio bivši. On je doduše došao na pozajmicu, ali je zato Radživ van la Para Hadersfildu plaćen 1,2 miliona evra.

Pa nije čudo što se sad okreće vraćanju srpskih igrača što se čini kao mnogo bolji put. antrfile Ima i svetlih primera Ben i Boaći puni pogoci Ako bismo išli u suportnu stranu, onda kao sjajne akvizicije mogu da se izvuku El Fardu Ben, kao i Ričmond Boaći.

Ben je zablistao u crveno-belom dresu i postao najbolji strelac u istoriji srpskog fudbala. Dobar posao stručnog štaba Zvezde je i dovođenje Ričmonda Boaćija, koji je u dva mandata odigrao 104 utakmice i 60 puta tresao mrežu.

STRANCI PROMAŠAJI Aksel Bakajoko Došao: decembar 2020. Otišao: jul 2022. Učinak: 201 minut - bez učinka foto: Www.crvenazvezdafk.com/Nikola Mitić Kristijano Pičini Došao: januar 2022. Otišao: jul 2022. Učinak: 743 minuta, 1 žuti karton foto: www.crvenazvezdafk.com Rikardinjo Došao: jun 2017. Otišao: decembar 2017. Učinak: 634 minuta - 1 gol foto: Nebojša Mandić Žonatan Kafu Došao: avgust 2018. Otišao: decembar 2018. Učinak: 459 minuta - 2 gola foto: Starsport© Radživ van la Para Došao: avgust 2019. Otišao: januar 2020. Učlinak: 718 minuta - 1 gol, 1 asistencija foto: www crvenazvezdafk.com/Nikola Mitić Loi Dioni Došao: jul 2021. Otišao: januar 2022. Učinak: 826 minuta - 3 gola, 3 asistencije foto: www.crvenazvezdafk.com Rišairo Živković Došao: avgust 2021. Otišao: jul 2022. Učinak: 500 minuta, 1 gol, 1 asistencija foto: www.crvenazvezdafk.com

Kurir sport