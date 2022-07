STANKOVIĆ PRED MEČ SA RADNIKOM TVRDI DA ZVEZDA NEMA DUŽNIKE: Nema kalkulacija, želimo opet da budemo prvaci!

Fudbaleri Crvene zvezde će u petak od 21 čas dočekati ekipu Radnika u okviru četvrtog kola Superlige Srbije, a očekivanja pred meč izneo je šef stručnog štaba najtrofejnijeg srpskog fudbalskog kluba Dejan Stanković.

- Nemamo nikakve dužnike, niti igramo osvetoljubiv fudbal. Igramo fudbal za nas, naš klub i navijače, a ne bavimo se sporednim stvarima. Nama je svaka utakmica podjednako važna, jer donosi tri boda. Da li će se ona završiti sa 1:0 ili 2:0 ili nekim trećim rezultatom, to ne menja. Ono što može da menja je naš odnos koji mora da bude maksimalan i na tome insistiram od kada sam došao u klub. Kad smo pravi i kad imamo pravi odnos, onda smo jak protivnik za svakoga. To očekujem sutra, a ne revanšizam, već dobru koncentraciju, fokus, odnos i da napravimo lepu uvertiru za sredu - počeo je Stanković.

Detaljnije je Stanković analizirao mogućnosti superligaša iz Surdulice:

- Radnik je prošle sezone igrao organizovan fudbal, dosta čvrsto iza lopte, sa fenomenalnom ofanzivnom tranzicijom gde su iskoristili sve vrline koje su imali. Nisu zadovoljni kako su počeli seoznu, došlo je do promene trenera, što verovatno dosta toga remeti u njihovim redovima. Ipak, očekujem organizovanu igru iza loptu i pokušaj da nas kroz kontre i polukontre ugroze. To je nešto na šta nailazimo u prvenstvu stalno, pogotovo kad igramo na Marakani.

Obrazložio je Dejan Stanković kakva je situacija kada je reč o napadačima crveno-belih.

- Zadovoljan sam kako svi rade. Špicevi su posebna rasa i vrsta, specifični su. Pavkov je odradio odlične pripreme i zimske i letnje i ubira plodove rada. Tu su Ben, Ohi i Pešić koji radi da bi sustigao saigrače što se tiče forme. Ne možemo da igramo sa četiri napadača, a još uvek je pravilo da 11 fudbalera može da počne utakmicu. Svakako možemo da igramo sa jednim ili maksimalno dva špica, uz to imamo ofanzivne igrače, napadačka krila. Ipak to je vrteška bez kraja, kada neko fali, pita se zašto ne igra i sve ide u krug. Koga nema, on se iz nekog razloga stavlja u prvi plan, ali ne obazirem se na to. Lepo je biti na "mukama" kada imaš napadače sa statistikom u nogama. Uvek treba ispoštovati onog ko je u formi, ko je spreman. Ohi je izašao iz povrede, Ben se kasnije priključio, Pešić došao naknadno, jedino je Pavkov odradio pripreme od početka do kraja. Postoji razlog zbog čega neko počinje i zbog čega je u formi.

Ipak, postoji mali problem pred odabir sastava.

- I jesam i nisam na "slatkim mukama". Imamo jedan manji problem, ali ćemo sačekati da prođe današnji trening i sutra ću već znati šta i kako.

Povratnik Milunović bi već u petak mogao da se nađe na terenu.

- Koliko sutra može da zaigra, iako je danas došao. Poznaje ambijent i ekipu. Nismo se mi promenili, nije ni on, samo je stariji za godinu dana. Milunović poznaje način na koji igramo i konstruišemo igru. Unapredili smo se, ali ne toliko da ne može da pohvata konce. Videću ga danas na treningu i sigurno će sutra imati minute.

Zadovoljan je Stanković desnim bekovima - Gobeljićem i Stankovićem.

- Gobeljić je, videli ste i sami kako odigrao. Neću nikog da hvalim preterano, ovo je kolektivan sport i svi su dobri i zaslužni kad se pobedi, a utakmica izbacuje pojedinca u prvi plan. Drago mi je što su i Gobeljić i Stanković psihički i fizički na visini zadatka, pa meni ostaje samo da izaberem način na koji ćemo igrati, kao i to ko će od njih biti na desnom beku

Rival Crvene zvezde u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona je prvak Jermenije Pjunik, a meč je na programu u sredu od 20 časova i 45 minuta.

- Za mene nije iznenađenje što je Pjunik prošao, iako su izgubili utakmicu kod kuće 0:1. Video sam da su dosta organizovaniji i takmičarskki bolji od Didelanža. Tačno je da su tri gola u gostima postigli posle katastrofalnih grešaka defanzivaca i golmana domaćih... Imamo još Radnik, svaka utakmica je generalna proba za sledeću, ne kalkulišemo. Posle toga ćemo pričati o Pjuniku - podvukao je Stanković.

