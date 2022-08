TRENER KOJI NE KUKA NA ŽREB, MOĆ RIVALA, PROBLEME, VEĆ SAMO RAZMIŠLJA KAKO DA POBEDI Dušan Kerkez za Kurir: Verujem u Čukarički!

Mnogo bi na njegovom mestu rekli - Uh, Tvente... Samo da se predstavimo u što boljem svetlu i to je to. On ima drugačiji pogled. Želi prolaz. Svestan je ko je favorit i ko se umnogome pita oko ishoda, ali svoje izabranike uči da pobeđuju. Bez obzira ko je na drugoj strani i koliko taj drugi vredi.

Dušan Kerkez, trener Čukarikog od tekuće sezone pričao je o Tventeu, ali i drugim fudbalskim temama.

Za početak, najakuteniji - holandski klub koji je u četvrtak rival Čukaričkog.

- Moramo biti realni i svima je jasno da Tvente ima veliki kvalitet. Znamo iz kakvog prvenstva dolaze, ali ne vidim razlog da se bilo koga plašimo. Poštujemo ih i znamo da smo u podređenom položaju. Sve to stoji, ali ako planiramo da igramo pod velikim starhom i opterećenjem, bolje da ne izlazimo na teren. Uvek razmišljam pozitivno. Nadam se da mogu svakoga da pobedim. Verujem u svoj tim, u svoje izabranike. Jasno je da moramo biti na najvišem mogućem nivou, jer protivnik je po kvalitetu i budžetu iznad nas. Oni igraju totalni fudbal. Ako želimo da napredujemo, moramo odmeriti snage i sa takvim klubovima. Potrebno je pronaći način i taktiku, kako bi njihove mane došle do izražaja. U slučaju da zaigramo kako oni žele, u startu smo na gubitku. Da li će neko reći da igramo lepo ili ne, šta da se radi. Rezultat je prioritet u ovakvim susretima - počeo je priču Kerkez.

foto: FK Čukarički

Lekcija protiv Hamarbija je prošle godine plaćena. Verujemo da si igrači dosta naučili iz tih mečeva.

- Većina igrača na koje računam je igralo protiv Hamarbija. Novajlije imaju iskustvo iz evropskih nadmetanja. Ja sam uvek voleo da izbegnemo te skandinavske ekipe. To je period godine kada su oni u punom takmičarskom ritmu, pa odigraju iznad svih očekivanja. Ne kažem da je Tvente slabiji, daleko od toga, ali barem nisu startovali takmičenje u domaćem šampionatu. Iskustvo igrača biće nam od velike koristi.

Tvente je odigrao sjajno prijateljske mečeve. Poslednji u nizu 4:1 protiv Bolonje.

- Oni nisu izgubili meč tokom priprema, sve same pobede i jedan remi. Kupovali su dosta tokom prelaznog roka, nisu žalili novac. Tvente je doveo odlična pojačanja i sigurno je da žele iskorak, kako u Evropi tako u prvenstvu Holandije. Naše ambicije se tu poklapaju, imamo iste želje i zacrtane ciljeve. Žreb nam je dodelio Tvente, nema prostora za 'kukanje'. Mislim da je to prilika za sve nas, kao kolektiv, da se prikažemo u što boljem svetlu. Sve je moguće za 180 minuta. Možda odigramo dve fantastične utakmice, a ne prođemo dalje, dok vrlo lako može da se dogodi da budemo slabiji rival i izborimo plasman u plej-of. To je fudbal!

Čukarički je vezao pet pobeda posle startnog poraza od TSC.

- Pripreme su bile, kakve su bile - vrlo kratke. Bilo je potrebno vremena da neke stvari dođu na svoje mesto. Dobio sam dosta novih igrača. Poraz na startu od TSC-a nam je pokazao na čemu moramo da radimo, sve nas je ujedinio. Taj 'šok' na početku sezone nas je verovali ili ne, sve poboljšao, trgli smo se. Nismo loše igrali, ali izgubili smo. To je prekretnica na bolje kada smo mi u pitanju.

foto: FK Čukarički

Raduje sve u taboru Čuke činjenica da Badamosi igra sjajno! Već je na pet golova...

- Dobar momak i veliki profesionalac. Bilo je veoma bitno da ga grupa prihvati, on je dosta doprineo tome, sjajan karakter. Mi smo ga i doveli da daje golove, da pravi razliku. Očekujem dosta više od njega. Ipak, bez ostalih igrača i dobre timske igre, ne bi ni Muhamed mogao da postiže pogotke i igra na ovom nivou. Kako raste ekipe, biće i on još bolji!

Jeste daleko, ali sama pomisao da je nagrad za prolaz Tventea - Fjorentina...

- Sve bolje od bolje (smeh). Isto kao i pred susret sa Rasingom, nisam hteo da komentarišem mnogo Tvente, tako se ne bih sada osvrtao mnogo na Fjorentinu. Mi nismo favoriti protiv Tventea, a taj dvomeč nam je prioritet. Iskreno, više volim da sam favorit. Verujte mi, daleko lepše zvuči. Sada je drugačija situacija, moramo da se priviknemo i odigramo što bolje.

Bilo bi lepo da Čukarički ima podršku što više navijača na meču sa Tventeom:

- Protiv Rasinga je bila lepa atmosfera, nadam se da će ljudi doći u četvrtak. Narod želi da vidi dobru utakmicu, a rival poput Tventea igra lep fudbal. Kao trener, uvek hoću da moji igrači pruže maksimum. Sada najviše želim prolaz, bez obzira kako će to izgledati, lepo ili manje lepo. Sve je dobro kada imaš rezultat. Atraktivan protivnik, lepo vreme, očekujemo dosta ljubitelja fudbala u četvrtak.

foto: FK Čukarički

Dosta je pozitvnih komentara na igru beogradskog tima u tekućoj sezoni.

- Sve je to bilo lepo, ali u fudbalu je isto kao u životu. Ono što je bilo juče se brzo zaboravlja. Pokušavam igrače da 'držim na zemlji'. Imamo dosta iskusnih pojedinaca koji pomažu mlađem ostatku tima. Samo profesionalizam i mukotrpan rad mogu da nas dovedu do uspeha. Ne smemo se opuštati, Tvente je ekipa koja može da te kazni u svakom trenutku. Konstatano na visokom nivou, jer oni greške ne praštaju - zaključio je Dušan Kerkez razgovor za Kurir i Hotsport.

Kurir sport