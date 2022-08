PEŠIĆEV SREĆAN DAN, PA KANGA TRESE MREŽU! Pogledajte kako je došlo do VELIKOG PREOKRETA u Haifi (VIDEO)

Izjednačila je Crvena zvezda posle nepunih desetak minuta. Zakačila je lopta Pešića u 27. minutu, posle udarca Kataija! Sreda je očigledno Pešićev srećan dan! Prepodne mu je javljena radosna vest da je dobio ćerku, a sada je bio na pravom mestu da skrene loptu posle udarca Kataija.

Ovo je Pešićev četvrti gol protiv kluba iz Haife, prethodno je postigao tri kao igrač Makabija iz Tel Aviva, tako da će im sigurno nostati u veoma lođšoj uspomeni. Veliki deo posla je odradio katao, posle čijeg udarca je lopta praktično pogodila Pešića, prevarila golmana domaćih i završila u mreži.

Mat u četiri poteza viđen je u finišu prvog poluvremena. Kakva to akcija Zvezde bila u 40. minutu! Pešić je sjajno povukao po levoj strani, poslao do Ivanića, ovaj do Bukarija, a onda idealna lopta u prostor za Kangu!

Usledio je precizan šut Kange i veliki preokret u Haifi za Zvezdino vođstvo od 2:1 na poluvremenu.

Kurir sport