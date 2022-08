ZVEZDA JE NAŠLA DESNOG BEKA ZA LIGU ŠAMPIONA: Navijači ga dobro poznaju, nekada je nosio crveno-beli dres, bio bi IZNENAĐENJE

Crvena zvezda je u potrazi za desnim bekom. Kao idealno rešenje na Marakani vide svog bivšeg igrača Marka Vešovića, saznaje Kurir.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Sportski direktor crveno-belih Mitar Mrkela raspitivao se za igrača Karabaga šampiona Azerbejdžana za kojeg smatra da bi se bez većih problema uklopio, jer je nekada nosio dres Crvene zvezde.

Marko Vešović (30) igrao je za tim iz Ljutice Bogdana od 2010. do 2014. godine, kada je prešao u Torino. Za Zvezdu je upisao 84 utakmice i dao tri gola. Debitovao je 29. jula 2010. u utakmici protiv Slovana iz Bratislave. Prvi gol za Crvenu zvezdu postigao je 12. septembra 2010 protiv BSK Borče.

foto: Profimedia

Posle toga nosio je dres Rijeke, Torina, Specije i Legije iz Varšave. Prošlog leta stigao je u Karabag. U Crvenoj zvezdi su svesni da moraju platiti obeštećenje za Marka Vešovića, jer ga ugovor sa prvakom Azerbejdžana veže do juna sledeće godine.

Prema saznanjima Kurira Marko Vešović je raspoložen da se vrati u voljeni klub. Dve strane imale su kontakt i 2016. godine, što je igrač potvrdio tada autoru ovog teksta u jednom intervjuu, ali do dogovora nije došlo.

- Istina je, takve priče su došle i do mene. Ali nije bilo ništa službeno. Volim Crvenu zvezdu i to nikada nisam krio. Ginuo sam za crveno-beli dres i to bih radio ponovo - rekao je tada Vešović.

foto: Starsport©

Radi se o standardnom reprezentativcu Crne Gore, mirnom momku i velikom profesionalcu, vrsnom desnim beku sa izraženim defanzivnim, ali i ofanzivnim karakteristika. Sin je nekadašnjeg fudbalera Budućnosti iz Podgorice Radeta Vešovića, koji je preminuo pre tri godine.

Kurir sport/A. R.