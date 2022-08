MALI DŽORDAN ZNA RECEPT ZA USPEH U VEČITOM DERBIJU: Evo šta je rekao, KAKO PARTIZAN TREBA DA IGRA, da bi pobedio Zvezdu! (VIDEO)

Fudbaler iz Gane Obeng Regan, u Srbiju je došao još 2012. godine, kao 18-godišnjak, i to u Kruševac, u ekipu Napretka. Deset godina kasnije, njegov sedmogodišnji sin pokazao je svima za koga navija.

Džordanu Obengu je mama iz Srbije, a tata iz Gane. Rođen je i odrastao u Srbiji, pa i ne čudi što tečno priča srpski, a pošto mu je tata fudbaler i on je zaveleo najpopularniji sport.

Međutim, ne pokazuje samo ljubav za fudbalom, već i za Partizanom. To je i pokazao u emisiji "Deca Partizana", koja je nedavno pokrenuta na Jutjub kanalu crno-belih.

Zanimljivo da je prva utakmica kojoj je Džordan prisustvovao bila u Kupu Srbije, kada je Čukarički, za koji je tada nastupao i njegov otac, savladao ekipu iz Humske. Tada je naslednik veziste imao samo tri meseca.

Zanimljiv odgovor dao je Džordan na pitanje kako bi trebalo da igra Partizan da bi savladao Crvenu zvezdu u "večitom derbiju" koji je na programu poslednjeg dana avgusta.

- Trebalo bi da čuvamo loptu, da se dodajemo i da napadamo napred - jednostavan je recept Džordana, koji trenira u ekipi Slavija iz Pivnica, a igra na poziciji veziste.

Regan Obeng je u Srbiji nastupao za Napredak i Čukarički, odakle je otišao u Hrvatsku, i to u ekipu Inter Zaprešića. Tamo se nije mnogo zadržao, pa je produžio do Istre za koju je igrao dve sezone. Onda je usledio povratak u Srbiju, i to u Mladost iz Lučana, a trenutno igra za Železničar iz Pančeva.

