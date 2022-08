MAKABI ČEKA PAKAO NA MARAKANI, SVE ĆE DA GORI: Zufer Avdija Izraelcima objasnio kakva ih atmosfera očekuje protiv ZVEZDE

Navijači Crvene zvezde jedni su od najboljih u Evropi, kada je u pitanju odanost klubu i stvaranje atmosfere na stadionu. Nebrojeno puta Delije i zvezdaši bili su 12. igrač kluba, tako će biti i večeras u revanš utakmici plej-ofa za Ligu šampiona protiv Makabija iz Haife.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Prvak Izraela slavio je u prvoj utakmici rezultatom 3:2, a nekadašnji košarkaš Crvene zvezde Zufer Avdija, koji već nekoliko decenija živi u toj zemlji, pokušao je da dočara tamošnjim medijima, šta igrače Makabija očekuje na Marakani.

- Bio sam na utakmicama Arsenala i Barselone gde je bilo 100.000 gledalaca. Ovo što se dešava u Srbiji iz perspektive publike je nešto drugo. To što se dešava na fudbalskim utakmicama tamo je nešto što do sada niste videli, to je druga planeta - rekao je Avdija.

foto: Starsport©

Pokušao je Zufer Avdija da posavetuje trenera Makabija Baraka Bahara.

- Makabi ne sme da primi gol na početku. Ako se to desi oni neće moći da izdrže pritisak koji ih očekuje na terenu. Ako prebrode te uvodne minute onda će moći da igraju. Sve zavisi od početka utakmice, ali su šanse 50:50.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Domaća javnost i navijači Crvene zvezde imaju velika očekivanja, žele po treći put u Ligu šampiona.

- Srbi su uvereni da je rezultat iz prve utakmice dobar za njih, sigurni su da će nošeni publikom proći dalje. Ova utakmica donosi mnogo novca, a on je za klub veoma važan.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Zuferova supruga je iz Haife.

- Uvek navijam za izraelske timove. Sada je Makabi iz Haife, ali bi mogao da bude i Makabi iz Tel Aviva. Koristim ovakve trenutke da posetim svoju porodicu - poručio je Avdija.

Kurir sport