HRVAT STIGAO U KRAGUJEVAC: Marko Šimić pojačao napad Radničkog

Iskusni hrvatski internacionalac Marko Šimić (34) potpisao je za kragujevački Fudbalski klub Radnički 1923, prenosi portal pressek.rs.

"Odlučili smo se za Marka Šimića, iskusnog napadača koji je napravio zaista veliko igračko ime u Aziji i imao neke prilično impozantne brojke. Verujemo da će nam igrač takvog profila doneti bolju realizaciju i preko potrebne bodove u nastavku prvenstva", pojasnio je razloge Šimićevog angažmana Slavko Perović, sportski direktor Radničkog 1923.

Šimić kaže da su prvi utisci o klubu više nego pozitivni i da se sve ono što je čuo od nekih svojih prijatelja iz sveta fudbala pokazalo tačnim.

„Već na prvu loptu mogao sam se uveriti da je reč o jednom zaista dobro organizovanom klubu, koji ima visoke takmičarske motive, što se nekako uklapa u moj karakter. Moj posao kao napadača jeste da zabijam golove, ali svakako da to nije jedini način na koji mogu doprineti ekipi. Bitno je pre svega da igramo timski dobro i da osvajamo bodove, a sad ko će postizati golove, to je već manje važno. Dugo nisam igrao u Evropi, tako da će mi biti potreban odredjen period prilagodjavanja, ali smatram da ću vrlo brzo uspeti da udjem u takmičarski ritam", izjavio je iskusni napadač, koji će dres Radničkog 1923 nositi do kraja sezone.

Zanimljivo je napomenuti da je Šimić već imao priliku da igra na stadionu "Čika Dača", i to kao član mlade reprezentacije Hrvatske, u utakmici kvalifikacija za Prvenstvo Evrope protiv selekcije Srbije 2010. godine, koja je okončana nerešenim rezultatom – 2:2.

Beta