DOSTA VIŠE SA PRITISKOM, PUSTITE NAS DA IGRAMO! Šiljo Pešić: Stvara se nepotrebna tenzija, ali smo spremni za Monako

Aleksandar Pešić, napadač Crvene zvezde, poručio je da se stvara nepotrebna tenzija pred sutrašnju utakmicu protiv Monaka (21.00), u Ligi Evrope.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Crveno-beli imaju možda i najjaču grupu u Ligi Evrope, gde su pored njih i Monaka, još Ferencvaroš i Trabzon.

- Znamo da nas očekuje teška utakmica. Dosta poznajem francusko prvenstvo, veoma zahtevna liga. Znam šta nas sutra očekuje, dosta “trke”. Fizički su dominantni, ali mislim da ćemo uz našu disciplinu i zahteve šefa stručnog štaba uspeti da ostvarimo što bolji rezultat - počeo je Pešić.

Veruje Aleksandar Pešić da može da poboljša efikasnost u narednim izazovima koji očekuju našu ekipu.

- Velika su očekivanja i ne bežim od toga. Ne vidim “problem” što nisam na dve utakmice dao gol. U dvomeču sa Makabi Haifom sam postigao dva pogotka i asistirao. Ukoliko je to “loše”, iz dve utakmice dati dva gola i asistirati, slažem se da je “loše”. Saglasan sam sa tim da sam odigrao poslednja dva meča “loše”, ali nisam bio u trenažnom procesu sa ekipom. Imao sam malih problema, ne bežim od toga i znam da će biti bolje.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Podrška navijača biće od velikog značaja za fudbalere Miloša Milojevića, a naš napadač ističe da je ekipa spremna za meč sa Monakom.

- Znači kad igramo pred domaćom publikom. To je naš vetar u leđa. Padali su i “veći” rivali na Marakani, ne vidim zašto to ne bi bio Monako sutra. Dolazi jedna talentovana, dobra, brza ekipa. Svih jedanaest fudbalera su brzi, jaki i znaju da igraju fudbal. Imamo naše kvalitete, ali spremali smo se. Radili smo analizu šta nam je sve neophodno za sutrašnju utakmicu. Spremni smo fizički i psihički.

Imao je priliku već tokom karijere Pešić da igra protiv Monaka, ali naglašava da je to potpuno drugačija ekipa u odnosu na trenutan sastav našeg rivala.

- Imao sam asistenciju protiv Monaka i sećam se da je igrao Berbatov. Tada smo kapiten Monaka - Ben Jeder i ja bili u tandemu. Bila je to potpuno drugačija ekipa Monaka, čak su se borili za titulu. Sada su podmlađena ekipa sa dosta talentovanih igrača. U prelaznom roku su prodali igrača za 100 miliona. Trebalo bi da budemo realni, a lako je pričati kako uraditi nešto. Novinari pogreše neki put pa pocepaju i bace list, pa ponovo napišu. Nemamo tu mogućnost, u sekundi donosimo odluke. Treba biti realan i ne stvarati pritisak i tenziju. Imamo pet bodova prednosti u prvenstvu, izborili smo Evropu. Podržite nas neki put i kada ne ide “dobro”.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Ističe Aleksandar Pešić da ekipa odlično radi, kao i da je promena šefa stručnog štaba donela dosta pozitivnih promena.

- Ima dosta lepih stvari, ali se u poslednjih deset dana se stvara bespotrebna tenzija. Svaki početak je težak, tako i za šefa. Ispali smo iz Evrope, treba podići ekipu. Očekivali smo Ligu šampiona i pre te utakmice sa Haifom. Videli smo da se i Benfika mučila sa Makabijem, da nije bilo tako lako. Stvorila se atmosfera da ako ne damo tri do četiri gola po utakmici da je to loše, ako odigramo nerešeno u derbiju da je i to loše. Mislim i da sutra odigramo nerešeno sa Monakom, da će biti što nismo pobedili. Dobro radimo na treninzima, krećem od sebe. Nisam zadovoljan kako smo radili do Haife. Došao je novi šef, podigao je samopouzdanje biće sve bolje. Imali smo šanse u domaćem prvenstvu, nije nam se dalo. Možda nam se vrati sutra, ide sve na bolje - zaključio je Pešić.

Kurir sport