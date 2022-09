VUJADIN SAVIĆ PODRŽAO DELIJE: Zvezdaši, dođite na trening da budemo uz igrače pred važnu utakmicu sa Novim Pazarom

Fudbaleri Crvene zvezde u nedelju (17.00) igraju utakmicu Superlige protiv Novog Pazara u gostima.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Navijači crveno-belih pozvali su sve zvezdaše da dođu na trening u subotu od 14.15 na Marakani i podrže fudbalere. Njihovom apelu pridružio se Vujadin Savić, novi član stručnog štaba kluba iz Ljutice Bogdana.

- Pozivamo sve Delije da sutra u 14.15 dođu na pomoni teren našeg stadiona. Želimo da našim igračima pružimo preko potrebnu podršku pred teško gostovanje Novom Pazaru gde nam je uskraćeno da bodrimo svoj klub. Još u prvom kolu smo istakli da je ovo najbitnija sezona, a sada je jako bitan trenutak. Sever je mnogo puta do sada pokazao da ume da prepozna trenutak kada i kako treba reagovati. Setimo se samo da je protekle sezone ključni trenutak bio doček igrača na aerodromu i podrška stotinak Delija posle ispadanja od Šerifa. Tad se lomilo, i završilo duplom krunom - poručili su navijači i dodali:

foto: www.crvenazvezdafk.com

- Takođe, želimo i da ispravimo nepravdu koja se dogodila na utakmici sa Monakom, gde je našim junacima zviždano - posle odlične igre i nesrećnog poraza! Zviždano je ljudima koji su učinili da Zvezda u proteklh pola decenije bude to što jeste, ljudima koji su nas nebrojeno puta do sada obradovali. Iz utakmcie u utakmicu pozivamo na pun stadion, ali isto tako ne želimo da dopustimo da na tribinama Markane prevladaju histerija, razmaženost, mentalitet iz kladionica i sa tvitera. Zviždanje najboljim igračima, stidljivi povici teranja uprave, za čijeg mandata Zvezda šest godina osvaja titule i igra grupne faze Lige šampiona ili Lige Evrope. Gde je kraj bahatosti i neuračunljivosti ljudi koji dolaze na "veće" utakmice? Takvim stvarima jedino može da se stane na put reakcijom i to velikog broja pravih Zvezdaša. Da ispratimo igrače na gostovanje gde nas neće biti i da stvarimo stvari na svoje mesto!

Kurir sport