POBEDA NA DOMAĆEM TERENU - TREĆA SREĆA: Trajal slavio nad Slobodom iz Užica

Fudbaleri Trajala su na stadionu “Mladost” u Kruševcu pobedili užičku Slobodu i tako prekinuli svoju crnu seriju.

“Gumari” su došli do svoje treće pobede u Mocart bet Prvoj ligi Srbije i nagovestili berićetnu fudbalsku jesen.

Od samog početka utakmice Trajalci su krenuli na sve ili ništa. Promena kormilu Kluba je dovela do otrežnjenja i nove energije. Bili su dominantni u prvom poluvremenu i to su overili sa dve gola. Prvi pogodak Erama postigao je Golubović na samom početku meča, već u šestom minutu, a posle pola sata igre prednost domaćina duplirao je Stojanović. U drugom poluvremenu Užičani su krenuli žestoko, jer više nisu imali šta da izgube. Uspeli su da u 61. minutu smanje prednost Kruševljana, golom Ristića, i to je bilo sve. Gumari su zasluženo pobedili, ostvarili treću pobedu, prvu sa novim trenerom Milanom Nikolićem, sada imaju deset bodova, a u sledećem, desetom kolu gostuju Radničkom na Novom Beogradu.

Novi trener Milan Nikolić je debitovao u prošlom kolu i izgubio od Grafičara u Beogradu, a ovo mu je bilo prvo predstavljanje u Kruševcu. On je do sada vodio omladinski tim superligaša Napretka, a inače je dete Trajala, u kojem je načinio prve korake u fudbalskoj karijeri, koju je završio pre četiri godine. Zahvalio se Upravi Čarapana, koja mu je omogućila povratak u matični klub, u kojem je obavljao i funkciju direktora Omladinske škole.

Prema rečima Milana Nikolića, Trajal je vrhunski organizovan klub, koji je čedo istoimene korporacije, jedne od najuspešnijih u Srbiji i sa vrlo dugom tradicijom. Novi šef struke obećava svoju maksimalnu posvećenost svom voljenom klubu, u kojem će izgarati na treninzima i utakmicama, a želi da “gumari” obezbede opstanak u Prvoj ligi Srbije i ulazak u plej of.

Ž. M.