LEGENDARNI BRAZILAC OTVORIO DUŠU: Najbolji momenat u Realu bio je ODLAZAK IZ KLUBA zbog onoga što mi je Florentino Perez rekao!

Legendarni brazilski fudbaler Rikardo Kaka najveću grešku u karijeri napravio je kada je iz Milana odlučio da pređe u Real Madrid.

Kaka je u Realu igrao od 2009. do 2013. godine, ali ne na jednako kvalitetan način kao što je to činio u dresu Milana gde je bio glavna zvezda tima i najbolji igrač planete 2007. godine.

Za Madriđane je upisao 120 partija, postigao 29 golova i zabeležio 39 asistencija.

Na pitanje koji mu je najdraži momenat u Realu, dao je izuzetno zanimljiv odgovor.

"Možda će zvučati čudno, ali najdraži trenutak je bio kada mi je potvrđeno da odlazim jer sam razgovarao sa Florentinom Perezom. Rekao mi je da sam bio veliki profesionalac, koji je želeo da učini sve kako bi ostvario rezultat sa Realom, ali mi povrede i slaba minutaža koju mi je trener dao to nisu dozvolile", rekao je Kaka za špansku "Marku".

"Bilo je zadovoljstvo čuti to, osetio sam da su mi vrata kluba uvek otvorena. Zato nikada nećete čuti da govorim nešto ružno o Realu ili Murinju", dodao je Brazilac.

Kaka je jednom prilikom otkrio da je bio izuzetno nesrećan u kraljevskom klubu.

"To je greška koja me je skupo koštala. Otišao sam u Madrid iz Italije u kojoj su me svi voleli i stvarno sam to platio na najgori mogući način. Nisam mogao sa Murinjom, ma koliko se trudio, trenirao, molio se, nije bilo mesta, nije bilo šanse. Zaista sam bio nesrećan u Realu", rekao je Kaka.

"Kada sam otišao, Murinjo je rekao da sam jedan od najvećih profesionalaca koje je trenirao, ali nije mi dao šansu da to dokažem na terenu", dodao je on.

