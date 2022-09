KUPIO JE SRBINA I TAKO POKAZAO DA ZNA DA RADI: Paolo Maldini se prisetio svog prvog posla na mestu tehničkog direktora MILAN

Paolo Maldini legenda Milana, italijanskog i svetskog fudbala. Nekadašnji fudbaler "roso-nera" od leta 2019. godine radi kao tehnički direktor Milana.

foto: EPA

Paolo Maldini je ceo svoj igrački vek proveo u Milanu, čime je postao ikona kod navijača kluba koji je sedam puta bio šampion Evrope. Italijan se pre nekoliko dana, govoreći na “Festivalu Sporta” u organizaciji lista "Gazetta dello Sport", prisetio kako je postao tehnički direktor i koji je prvi transfer koji je uradio. Bio je to dolazak Radeta Krunića, momka iz Republike Srpske, rodom iz Foče, nekadašnjeg igrača Donjeg Srema iz Pećinaca i Borca iz Čačka.

- Iako svi misle da je to bio Teo Ernandez, moje prvo pravo pojačanje je bio Rade Krunić! Još godinu dana ranije smo sve dogovorili sa njim i njegovo dovođenje je bio moj prvi samostalni transfer. Što se Tea tiče, prvo sam razgovarao sa Real Madridom, dobio njihovo zeleno svetlo i onda prešao na razgovore sa igračem. Otišao sam na Ibicu da lično porazgovaramo i pričao sam sa njim kao što pričam sa sinom - otkrio je Paolo Maldini i nastavio:

foto: EPA

- Takav odnos želim da imam sa igračima i da ih prvo podržim kao mlade momke pa tek onda kao fudbalere. Sećam se kako sam ja patio zbog nekih svojih nesigurnosti dok sam bio mlad igrač. Da sam tada imao nekog da me podrži, sigurno bih bio bolji. Sada želim da moji igrači imaju tu vrstu podrške.

Maldini ima privilegiju da je veliko fudbalsko ime sa grandioznom karijerom bez mrlje i da ga igrači sa kojima pregovara gledaju drugim očima.

- Istina, imam tu prednost. Ali nije ključno to šta sam ja uradio za Milan već šta ovaj klub predstavlja. Bio je veliki 60-ih, 70-ih, pa u Berluskonijevoj seri... Milan ima istoriju i tradiciju koje govore same za sebe i ne treba ja to da pričam igračima. I kada takav klub pozove igrača, onda je njima lakše da poveruju u ono što im se obeća. I to što im se obeća mora biti istina jer tako se stiče poverenje i ugledu. Nema laganja.

foto: EPA

Otkrio je Maldini i kako to izgleda kada pregovara sa igračem kojeg želi.

- Ima tu raznih poteškoća. Važno je igraču objasniti da ovo nije Milan iz Berluskonijeve ere i da je to sada drugačiji projekat od onih zlatnih godina. Prošli smo teška vremena u kojima nas nije bilo u Ligi šampiona i započeli novi kredibilan projekat koji ima za cilja da bude pobednički ali ima i svoju granicu u smislu troškova. Ja osećam da sam igračima neka vrsta garancije da je to ispravan projekat. Znaju šta mi znači klub. Imam korenje u Milanu. Otkako je moj otac ovde igrao pre 70 godina, otkako sam kao klinac otišao na probu, otkako sam moju decu upisao da ovde počnu... Ne bih nikada uradio nešto da naškodim toj priči.

Najveća Maldinijeva opklada u transfer politici na kormilu Milana je ipak letošnja kupovina od Briža talentovanog belgijskog fudbalera Šarlea De Ketelarea na kojeg je potrošio skoro ceo budžet.

- Tržište je dinamično i stvari se brzo menjaju. Prvo smo pokušali da dovedemo Lilovog štopera Svena Botmana na kojeg bi otišao skoro ceo budžet pa bismo za ofanzivnog vezistu gledali neke druge i jeftinije varijante umesto De Ketelarea. Verujte mi da među idejama koje smo imali u maju i onoga kako se završio prelazni rok postoji jako tanka zajednička nit. Naša situacija je takva da ne smemo novac da trošimo na prosečne igrače već isključivo na veoma talentovane. De Ketelare je jedan od njih. Iako je 2001. godište, već je pokazao bitne stvari u Ligi šampiona. Znam da navijači i mediji nemaju strpljenja, ali moraćete da ga sačekate. On trenutno nije u godinama da ponese toliku odgovornost u klubu kao što je Milan. Setite se Platinijevih prvih šest meseci u Juventusu. Mora biti neke ravnoteže... Mi znamo da izaberemo maldog igrača i da ga razvijemo. U većini slučaejva smo dobili te opklade.

foto: EPA

Govorio je Paolo Maldini koliko je bitno da pored mladih u ekipi bude i iskusnih fudbalera, kao što Milan trenutno ima Zlatana Ibrahimovića i Olivijea Žirua.

- Žiru je istinski šampion. I tačka! Osvojio je svetsko prvenstvo, i dalje igra u reprezentaciji i primer je vrhunskog profesionalca. Glavna karaskteristika šampiona je da je skroman i timski čovek. Na početku su ga usporile povrede ali je kasnije dokazao ko je. Onda kada je to bilo potrebno u derbiju protiv Intera. Tada se vide pravi šampioni. Platili smo ga milion evra i bonuse. Na kraju se ti bonusi nisu ni aktivirali jer nije odigrao određeni broj mečeva. Ibrahimović je takođe u nekoliko navrata prošle sezone bio ključni ovek kada nije igrao pod bolovima. Kada smo Riki i ja letos otišli kod njega da mu predložimo novi ugovor, rekli smo mu da mora da se smatra 100 odsto igračem i da se oporavlja sa ciljem da u drugom delu sezone bude ključni igrač. To mu se svidelo i počeo je oporavak sa tom idejom. On mora da bude 100 odsto igrač. Za budućnost ne treba da brine. Možda ima malu ansksioznot šta da radi po završetku karijere ali to je normalno. Uostalom, njegova životna uloga je da bude Zlatan.

foto: EPA

I danas se Paolo Maldini čuje sa Silvijom Berluskonijem i Adijanom Galijanijem, ljudima koji su napravili najmoćniji Milan ikada.

- Berluskoni me zove često u poslednje vreme. Letos mi je savetovao neko pojačanje ali ne smem da otkrijem ime. Ali češće zove trenera Piolija da ga savetuje. Njemu uglavnom govori da golman ne sme mnogo da igra nogom. Ali kada je Majk Menjan pasom sa 80 metara upisao asistenciju, Berluskoni je poludeo od sreće. Zadovoljan je putem kojim ide Milan. On je naš veliki navijač. Galijani je milanista sa velikim M. Kada nas je sudija oštetio protiv Specije i nije nam priznao gol, 15 dana kasnije je sudio Monci. Galijani mu je ušao u svlačionicu i kritikovao ga kako se usudio da nam onako poništi gol. Ranije smo imali i nekih nesporazuma ali sada nam je odnos fantastičan. On je milanista do koske i nikada ne možeš da zaboraviš šta je sve uradio za Milan. A kakav je menadžer, vidi se prema ovome šta je uradio sa Moncom. Nek mu Bog da zdravlja - istakao je Maldini.

