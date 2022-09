ON JE NAJSKUPLJI PROMAŠAJ REALA, A SAD UHVAĆEN NA GOMILI: U Madridu doživeo najgoru NOĆNU MORU, evo šta mu se sad desilo (VIDEO)

Belgijski mađioničar Eden Azar je prikazivao majstorstvo na fudbalskom igralištu kakvu je samo nekolicina igrača uspela u istoriji prelepe igre, pridružio se Real Madridu, a njegov san među "kraljevićima" ubrzo se pretvorio u noćnu moru.

foto: EPA

Azar nažalost nije pružio partije kakve su se od njega očekivale u “kraljevskom klubu”, a imao je velikih problema sa povredama. Uz sve to bio je sve dalji od fudbala, a sve redovniji po noćnim klubovima.

Sada se pojavio njegov snimak iz jednog noćnog kluba, za koji se ne zna precizno kada je nastao, a na njemu je u društvu žene koja definitivno nije njegova supruga.

On se sa njom provodio do rane zore, a ovim povodom ni on, ni njegova supruga se nisu javno oglašavali.

(Kurir sport)