ČUKARIČKI CILJA NOVU POBEDU! Aleksa Janković: Doći ćemo do željenog rezultata, ako budemo na našem nivou

Fudbaler Čukaričkog Aleksa Janković rekao je danas da je uveren da će njegov tim doći do pozitivnog rezultata protiv niškog Radničkog, ukoliko budu igrali na prepoznatljivom nivou.

"Biće to sigurno mnogo teža utakmica nego protiv Voždovca (3:0). Radnički sada ima drugačiji stil igre, promenio je trenera, angažovali su Nenada Lalatovića, koji je bio i u Čukaričkom. Opet, siguran sam da ćemo doći do željenog rezultata ako budemo na našem nivou", rekao je Janković, preneo je klupski sajt.

Fudbaleri Čukaričkog dočekaće u ponedeljak ekipu Radničkog iz Niša, u utakmici 13. kola Super lige Srbije.

Klub sa Banovog brda je posle 11 odigranih utakmica na drugom mestu sa 25 bodova, dok je Radnički 10. sa 12 bodova.

Janković je istakao da nije važno da li ekipa igra na domaćem terenu ili gostuje.

"Možda je malo lakše na našem terenu, koji je bolji nego što je to slučaj sa ostatkom lige. Svakako igramo protiv vrlo kvalitetne ekipe, koja će se podizati kako šampionat bude odmicao. Nama su naredna dva susreta koja igramo kod kuće od izuzetnog značaja, ali je sada sav fokus na timu iz Niša", rekao je on.

foto: Fk. Čukarički

Janković je zbog povrede odsustvovao sa terena od sredine marta, a prvi nastup ove sezone zabeležio je u prethodnom kolu protiv Voždovca, kada je ušao u igru u 83. minutu.

"Odsustvovao sam sa terena tačno pola godine, od 19. marta, kad je u prethodnom šampionatu Čukarički savladao Vojvodinu, pa sve do 18. septembra. Jedva sam čekao da izadjem na teren. Dogodilo se to u završnici meča, ali meni je zaista mnogo značilo. Odradili smo potom i odlične mini-pripreme na Zlatiboru, odigrali i prijateljski meč protiv Arsenala iz Tivta. S obzirom na to koliko dugo nisam igrao, prezadovoljan sam kako je sve izgledalo, možda je bilo i bolje nego što sam očekivao", dodao je 22-godišnji igrač.

On je rekao da je od trenutka kad se povredio razmišljao samo o povratku na teren.

"Sve vreme sam sa ekipom, a zaista mi je značila podrška ljudi u klubu", istakao je on.

Vezni fudbaler je dodao da će ekipa pokušati da ostane u vrhu Super lige Srbije.

"Naravno, imaćemo velike ambicije i u Kupu. Videli smo šta se dogodilo Partizanu u Sremskoj Mitrovici (eliminisani posle jedanaesteraca), ali imali smo i sami vrlo neprijatno iskustvo prošle godine u Loznici, kad smo eliminisani na samom startu takmičenja. Naučili smo lekciju, verujem da ćemo sada dogurati mnogo dalje, zašto da ne do finala", ocenio je on.

foto: Printskrin

Janković je rekao da ga raduje konkurencija u veznom redu i dodao da je atmosfera u ekipi odlična.

"Ne postoji nikakva zavist medju igračima, medjusobno se poštujemo, svaki dan guramo jedan drugog da radimo što bolje. I zbog toga svi pojedinačno, ali i kao ekipa napredujemo", istakao je on.

On je ocenio da još uvek nije u formi, ali da očekuje da u potpunosti bude spreman posle zimskih priprema u Turskoj.

"Do tada, na meni je da maksimalno radim, da odradim program koji stručni štab ima za mene i da iskoristim svaki minut koji dobijem na terenu, da se vratim i ujedno pomognem ekipi. Mnogo mi je značila i prijateljska utakmica protiv Arsenala iz Tivta (3:0), kao i čitave mini-pripreme na Zlatiboru", rekao je on.

Vezni igrač je dodao da mu je mnogo značilo što je ušao u igru u finišu meča sa Voždovcem, kao i da je zadovoljan pobedom.

"Brzo smo se adaptirali, na kraju se ispostavilo da smo rutinski pobedili. A to u ovoj ligi uopšte nije lako. Naš pristup u svakom meču mora da bude kao protiv Voždovca ili Vojvodine. Te dve utakmice su model kako treba da igramo, kakav odnos moramo da imamo prema svakom rivalu", istakao je Janković.

On je ocenio da je prvenstvo ove sezone zanimljivije u odnosu na prošlu sezonu, kada su Crvena zvezda i Partizan dominirali.

"Desi se da ponekad ne pobede, čak i da izgube. Mi tek treba da igramo sa večitima, jasno je da će oni biti favoriti u tim duelima, isto tako jasno je da se mi nećemo predavati i da ćemo pokušati da ih pobedimo. Liga je sada zanimljivija, ne treba se plašiti nikoga, pa ni naša dva najveća kluba", zaključio je Janković.

Meč između Čukaričkog i Radničkog iz Niša na programu je u ponedeljak od 16.00.

