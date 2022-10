MILOJEVIĆ ZADOVOLJAN: Popravljamo efikasnost, oseti se timski duh

Fudbaleri Crvene zvezde su savladali ekipu Mladost GAT u Novom Sadu rezultatom 0:4, a razloge za zadovoljstvo posle meča imao je šef stručnog štaba našeg tima Miloš Milojević.

- Nakon drugog gola je sve došlo na svoje, iako smo i u prvom poluvremenu imali mnogo prilika. Zadovoljan sam kontrolom utakmice, popravljamo efikasnost, ali ne treba praviti pompu od ovog. Ponosan sam na momke, jer su došli na gostovanje, odigrali dobro i postigli četiri gola. Sve to nas približava cilju kom idemo, iako je ovo samo jedan korak. U četvrtak nas očekuje nešto drugo, ali ovo je pokazatelj šta nam treba. Najviše mi se svideo momenat kada Borjan u završnici odbrani zicer i svi skoče, to je dokaz da smo tim i to želim u svakoj utakmici - počeo je Milojević.

Novi izazov je već u četvrtak, a šef stručnog štaba našeg tima je pozvao navijače da dođu u što većem broju.

- Probali smo da osvežimo i rasteretimo ekipu, nije isti intenzitet kao u Evropi. Imamo četiri dana da se spremimo i već večeras krećemo da razmišljamo o Ferencvarošu. Uz dobar odnos, podršku sa tribina i borbu na terenu, mislim da možemo da imamo dobar rezultat. I danas je bila sjajna atmosfera u Novom Sadu, navijači su nas bodrili sve vreme. Zadovoljan sam, jer ni na 0:1 nisu bili negativni, već pružili podršku, što se osetilo na terenu. Nadam se da će ih biti što više protiv Ferencvaroša - podvukao je Milojević.

