FK PARTIZAN PROSLAVIO 77. ROĐENDAN U PROSTORIJAMA KLUBA! Vučelić: Da ostanemo ponosni i dostojni svojih osnivača!

Koktelom upriličenim u medija sali Fudbalskog kluba Partizan u Humskoj, u utorak je obeležen 77. rođendan kluba.

U prisustvu predstavnika medija, brojnim zvanicama se obratio predsednik FK Partizan, Milorad Vučelić, koji je poželeo srećan rođendan svim prisutnim gostima i da ostanu i dalje dostojni i ponosni svojih osnivača i svih ljudi koji su svojim rezultatima doprineli tome da Partizan bude jedan od najvećih sportskih društava.

foto: FK Partizan/Sandić Foto

"Danas su i druge sekcije, klubovi, ovde sa nama i želimo da danas obeležimo taj dan kao i uvek što ga obeležavamo, u nešto drugačijim okolnostima i na drugačiji način, ali na ovaj dan ne treba govoriti o tim okolnostima, jer bi to bacilo senku na ljude koji su ga osnovali i vodili sve ove godine JSD Partizan, FK Partizan i druge klubove koji su nastajali posle fudbalskog kluba. To bacanje senki je moguće, osenčavanje je moguće, ali se ta svetlost ne može ugasiti nikad. Mi smo nastavljači te svetlosti kojom je FK Partizan sjajno blistao od te 1945. U to ime želim vam svima srećan rođendan i da ostanemo i ponosni i dostojni svojih osnivača. Sa željom da će neki od tih malih oblačića minuti i da ćemo ostati dostojni ljudi koji su u mnogo težim uslovima osnovali JSD i FK, nadam se da ćemo ostati dostojni istorije i tradicije i da ćemo nastaviti svim silama i snagama. Srećan rođendan, Partizanovci", rekao je Vučelić.

foto: FK Partizan/Sandić Foto

Obeležavanju 77. rođendana FK Partizan prisustvovali su: kapiten – Slobodan Urošević i igrači Marko Živković, Aleksandar Popović, Samed Baždar, Nikola Terzić, članovi stručnog štaba Gordan Petrić i Strahinja Pandurović.

Kurir sport