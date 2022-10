UEFA NAM DAJE MRVICE, NOVAC JE REZERVISAN ZA BOGATE: Šta se krije iza novog sistema bodovanja, po kojem Srbija gubi mesto u LŠ!

Srbija će od sezone 2024/2025. izgubiti direktno mesto u Ligi šampiona, bez obzira ako zadrži sadašnju 11. poziciju. To je odluka UEFA, pod pritiskom bogatih klubova, koja će od te sezone promeniti format takmičenja, ali i bodovanja za elitni rang.

Fakat je da UEFA decenijama unazad menja formate takmičenja i to uvek na štetu klubova koji ne dolaze iz "lige petice". Očigledno je da za ekipe iz Engleske, Španije, Italije, Nemačke i Francuske mora da bude najviše novca. Ostali kako se snađu, na njima je da pokupe mrvice. Svedoci smo da postoje "staze šampiona" i "staze da drugoplasirane klubove" koje daju šest klubova, po tri sa svakog puta. Jasno je da se i ovde forsiraju oni iz zapadnih i bogatih zemalja.

- Nije to terorija zavere, iako izgleda tako na prvi pogled. UEFA hoće samo najkvalitetnije klubove i one koji su interesantni za TV prenose. U prevodu žele novac. To je jedini razlog, to moramo da shvatimo i da konačno počnemo da se ozbiljno bavimo fudbalom - rekao je za Kurir Milorad Kosanović, srpski fudbalski trener i dodao:

- Treba da konačno počnemo da se ozbiljno bavimo fudbalom. Onako kako je radio Miljan Miljanić, a ne da nameštamo izbore i vraćamo na odgovorne funkcije one, koji sem muvanja i mešetarenja ništa nisu dobro nisu doneli fudbalu.

UEFA je i ranije ukidala povlastice i mesta zemljama iz istočne i centralne Evrope, nauštrb bogatim klubovima sa Zapada.

- Njih interesuje samo vrh. Sve ostalo je manje bitno. Ali, to je normalno. Fudbal je postao industrija, posebno u poslednjih 20 ili 30 godina. Poljska, Češka, Mađarska, Austrija, Turska čine sve da budu uz ove najbolje. Belgija i Holandija su pri vrhu. Mi moramo da shvatimo gde treba da idemo, da hvatamo korak sa njima - smatra Kosanović i poentira:

- UEFA neće da dozvoliti bilo kakvu Superligu, da se fudbal otrgne iz njenog okrilja i njenih ingerencija. Činjenica je da se radi o ogromnom novcu, ali i njegovoj kontroli. Tu je ključ. Privatni kapital ima svoju logiku, njega ne interesuje fudbal, samo zarada. UEFA opet ima cilj da pored zarade, razvija fudbal. I tu se bije bitka.

Od sezone 2024/2025 UEFA menja sistem za evrokupove. U grupnoj fazi Lige šampiona igraće 36 klubova, a Lige Evrope i Lige konferencije po 32. U svakom takmičenju postojaće jedinstvena tabela. U Ligi šampiona timovi će biti razvrstani po koeficijentu i igraće u okviru svoje grupe, deset utakmica, po sistemu domaćin-gost. Najboljih osam proći će u osminu finala, plasirani od 9. do 24. mesta igraće jednu nokaut rundu.

