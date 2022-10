ČUVENI FUDBALER SREDINOM 90-IH OŽENIO UDOVICU OZLOGLAŠENOG KRIMINALCA: Usvojio je i njegovu ćerku

Goran Vuković Majmun bio je jedan od žestokih momaka koji su devedesetih gospodarili beogradskim podzemljem. Poznat je kao vođa "Voždovačkog klana" i ubica čuvenog Ljube Zemunca. Završio je tragično - kao i većina "momaka sa asfalta". Ubijen je pre 28 godina u Beogradu.

Ono što je široj javnosti do skoro bilo nepoznato otkrio je nedavno Kurir. Legendarni fudbaler Vladimir Petrović Pižon usvojio je Ivonu Vuković (sada Petrović), ćerku Gorana Vukovića Majmuna.

Supruga legendarnog fudbalera Tanja pre braka sa njim bila je udata za Vukovića i s njim je dobila ćerku. Goran je bio jedan od najopasnijih kriminalaca početkom devedesetih, kada je ubijen 1994. godine, njihova naslednica imala svega nekoliko meseci.

foto: Facebook/Legende Devedesetih

Tanja je nakon nekoliko godina počela da se zabavlja sa Pižonom koji je tada odlučio da Ivonu da svoje prezime i prizna je kao ćerku.

Ivona je veoma bliska sa Pižonom, što se može zaključiti i po njenim komentarima ispod fotografija na Instagramu, gde Petrovića oslovljava sa "tata".

- Koliko ja znam, Tanjin život nije bio lep kada je Goran ubijen, doživela je dosta neprijatnosti. Ona i Pižon su počeli da se zabavaljaju nekih godinu dana nakom što je Vuković ubijen. Ivona je imala par meseci kada se sve to dogodilo, znam po pričama da je Vladimir odmah zavoleo kao da je njegova. Njih dvoje brzo su počeli da žive zajedno, pa su se i venčali. Tanja se skroz povukla iz gradskog života, u kom je bila veoma aktivna, nakon svih dešavanja i udajom za Pižona stekla je mir. On je imao velike probleme da zvanično usvoji Ivonu iako ju je bukvalno, zajedno sa Tanjom, odgajio. To su bile neke birokratske zavrzlame, koliko mi je poznato. Na kraju, on je nju uspeo da usvoji i da joj i na papiru on bude otac - rekao je naš sagovornik blizak slavnom fudbaleru i dodaje da do sada niko u javnosti o tome nije pričao.

Inače, Vuković, vođa čuvenog "voždovačkog klana" u istoriju srpskog podzemlja upisao se kada je 1986. u Frankfurtu ubio Ljubomira Magaša, poznatijeg kao Ljuba Zemunac.

foto: Facebook/Legende Devedesetih

Goran Vuković često se nalazio na spisku za odstrel, pa je tako sigurnu smrt izbegao čak pet puta.

Prvi put je na njega pucano iz ručnog bacača odnosno "zolje". Ovaj filmski pokušaj ubistva završio se srećno po njega. Vrata na automobilu bila su otvorena a projektil je prošao između sedišta i kroz Vukovićeve noge.

Drugi put je ispod njegovog automobila podmetnuta bomba. Vuković je bio prepoznatljiv u gradu pošto je vozio upeatčljivi beli "BMW 850CSi". Bomba ipak, na sreću, nije aktivirana a pretpostavlja se da vozilo i Majmun nisu odleteli u vazduh jer je sa njim, kao suvozač, bio sin tada visokog i istaknutog generala.

Treći put, napadači su na Vukovića pripucali iz mraka. U rafalnoj paljbi nije mogao da vidi ko puca, ali je ostao dovoljno pribran da pobegne i sačuva život.

foto: Printscreen, Printskrin/Facebook, Stefan Jokić, Privatna Arhiva

Samo tri nedelje nakon toga, na isti način neprijatelji su ponovo pokušali da ga likvidiraju. Tada je, kao i prethodni put, skokom u zaklon sačuvao svoj život.

Peti put desio se u blizini diskoteke "Luv". Vuković je video obrise u mraku, prišao i od momka kog je zatekao oteo škorpion kao i legitimaciju saveznog SUP-a. Tada je prišao još jedan mladić, počela je tuča a za njom i revolveraški obračun, Ispostavilo se da su u pitanju dvojica policajaca koji nisu bili na dužnosti, a od kojih je jedan pogođen sa šest metaka. Ranjeni policajac se oporavio, a ubrzo je cela priča zaboravljena bez novih saznanja o sudbini dvojice policajaca.

Šesti put nije preživeo... Napadači su prišli iz parka "Manjež" i sasuli u smeru Vukovića 25 metaka. Goran je poginuo na mestu dok je njegov prijatelj Duško Malov pogođen sa četiri metka, i dan kasnije podlegao je povredama.

Kurir sport / Ana Denda