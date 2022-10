ŽELJKO TANASKOVIĆ: Dalibora prebilo privatno obezbeđenje direktora Partizana! MILOŠ VAZURA: Laž! Nemam privatno obezbeđenje

Dalibor Petrović, navijač Partizana koji tvrdi da je prebijen pred meč koji su fudbaleri ovog kluba igrali sa Kelnom u Ligi konferencija, obratio se medijima tim povodom.

Na konferenciji za medije govorio je i generalni sekretar JSD Partizan Željko Tanasković.

Željko Tanasković je konferenciji prisustvovao u dvostrukoj ulozi, i kao generalni sekretar JSD Partizan, i kao neko kome je Dalibor Petrović član porodice, o kojem se brine od trenutka kada ga je upoznao u domu za nezbrinutu decu kada je Daliboru bilo 12 godina.

- Ceo događaj se dogodio iz razloga što je Dalibor dao podršku Ostoji Mijailoviću, stranu koja je pobedila na skupštini. To možete čuti i na snimku gde obezbeđenje, privatno obezbeđenje Miloša Vazure, kada prebija Dalibora, govori pogrdne reči za predsednika Ostoju Mijailovića. Onog momenta kada sam ja ušao u SD Partizan, Dalibor je bio iza mene i snimao telefonom, to su kamere FK zabeležile i on je iz tog razloga pretučen. Faktički, ako drugačije misli, stavljaju do znanja da svi koji drugačije misle i koji nisu uz njih mogu da dobiju batine, a neko možda i da izgubi glavu, daleko bilo. Mi smo ovu konferenciju sazvali iz tog razloga, da javnost upoznamo o kojim stvarima se radi i šta se desilo. Dalibor je bio u fudbalskom klubu na osnovu važećeg ugovora koji je imao za prodaju kokica. Čvrsto verujemo u državu i organe i očekujemo da se vinovnici procesuiraju. Jadno je i bedno da ga šestorica tuku i da pričaju da vole Partizan i da imaju sportske namere u celoj priči. Mnogi treba da se zapitaju šta to neko brani, pa da na ovaj način brani sebe - poručio je Željko Tanasković.

Reči Željka Tanaskovića prokomentarisao je Miloš Vazura, generalni direktor FK Partizan.

- Kakvo privatno obezbeđenje? Ja nemam privatno obezbeđenje, to je lako dokazivo. Pozivam policiju da istraži sve navode, isto kao što su ih i oni pozvali - rekao je Vazura, a prenosi portal Republika.

Petrović je još jednom opisao svoju verziju događaja. Tvrdi da je otišao u Fudbalski klub po propusnice da bi mogao da prodaje kokice i da se na stadionu zadržao 45 minuta čekajući odgovor.

- Ja sam odmah video koliko ima sati i uključio sam telefon da snimam. A imam snimak i to što su rekli ispred, ali ću ga ostaviti policiji. Kada su otišli do druge kancelarije i krenuli prema Vazurinoj kancelariji, izleteli su momci. Najvažnije da kažem, ti ljudi koji su me tukli su mi normalno rekli zdravo, nije bilo sumnje da će da me prebiju. Kada su oni otišli, momci su posle dva, tri minuta izleteli iz kancelarije, uhvatili me za gušu, ubacili u kancelariju, bacili na pod i šutirali me. I rukama i nogama su me tukli, jedan je bio ispred, ostali unutra. Ja sam se stvarno uplašio za svoju bezbednost, u životu mi se ovako nešto nije desilo. Volim Partizan više nego svoju porodicu! Svi pričaju da su me navijači tukli, to nisu navijači. Oni su svi uz mene, mogu da im se zahvalim jer su mi dali veliku podršku - rekao je Petrović.

Kurir sport