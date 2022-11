ČUKARIČKI PRAVI JOŠ JAČI TIM NA PROLEĆE, ALI I UPOZORAVA: Matijašević: VAR u Srbiji ne štima! Sudije, pa pogledajte sporne momente

Čukarički u Super ligi Srbije nema pobedu u prethodna četiri meča. Posle poraza u Humskoj od Partizana, Brđani su vezali tri remija, u mečevima protiv TSC-a, Novog Pazara i Napretka.

Samo tri boda iz ta četiri kola uslovila su pad Brđana na četvrtu poziciju, sada sa četiri boda manje od ekipe iz Bačke Topole. Dosadašnji učinak ekipe, dok je posmatrao jedan od poslednjih treninga pred derbi protiv Crvene zvezde na Banovom brdu (četvrtak, 18,45 časova), sumirao je sportski direktor Čukaričkog Vladimir Matijašević.

- Od zadovoljstva do nezadovoljsta u fudbalu linija je tanka. Ne mogu da kažem da sam nezadovoljan, ali trebalo je da imamo bolje rezultate. Već duže vreme nemamo pobedu, što deluje uvek na tim. Ne bih preterivao u ocenama da su krivi igrači ili stručni štab. Eto, imali smo utakmicu u Kruševcu, sa pet šansi u prvom poluvremenu, ali kad ne postignete gol ne možete da pobedite. Ono što mi smeta je što Čukarički ne igra bolje. Naš klub mora da bude bolji, da igra na agresivnijem nivou. Do nekog dela utakmice protiv Napretka tako je i bilo. Imamo još dve utakmice do pauze, protiv Crvene zvezde i Mladost GAT-a, pa ćemo sve sumirati na kraju – kazao je Matijašević.

Činjenica da su belo-crni najbolji meč u prethodnom periodu odigrali u duelu u kojem su poraženi na gostovanju Partizanu, ne raduje mnogo Matijaševića.

- Za mene utakmica koju smo izgubili ne može da bude dobra. Igralo se ofanzivno na obe strane. Poveli smo sa 1:0, pa se povukli, primili dva gola potom. Napali smo, videli da možemo da igramo, izjednačili na 2:2, imali šansu da ponovo povedemo preko Ovusua, koji je krenuo sam na golmana sa polovine terena. Ne znam čega se igrači plaše, da li boje dresova Partizana ili Crvene zvezde. Nema potrebe za tim, treba samo da igraju fudbal. Utakmicom protiv TSC-a sam na primer razočaran. To je bio samo jedan takmičarski meč, ništa nisam video od nas što sam želeo da vidim. Očekujem od ovih igrača, među kojima su neki iskusni, neki mladi i omladinski reprezentativci Srbije, da pokažu više u igri, da nas krasi lepršava igra. Kad se u Čukaričkom ne pobeđuje u nekoliko kola, čaršija odmah menja trenera.

foto: Starsport

Priznao je Matijašević da je i sam čuo te priče, ali i istakao da je svestan težine trenerskog posla i pre svega očekivanja na Banovom brdu.

- Iskreno, razmišljam na način da je Čukarički dobar klub za rad trenera i za njihovu dalju karijeru. Videli ste da je Vladan Milojević radio na Banovom brdu, napravio je po odlasku odavde dobru karijeru. Aca Veselinović je po treći put otišao u arapske zemlje, Saša Ilić je otišao u Bugarsku, Dušan Đorđević je izgradio ime u Super ligi Srbije. Što se tiče pritiska u Čukaričkom, njega ovde vrše dva-tri čoveka, ja sam jedan od njih koji to najviše čini. Ali, umem i da “progutam” kad treba. Nije lako da se radi u Čukaričkom, morate da lansirate mladog igrača, ujedno i da napravite rezultat, da napravite igru, da prodate, da kupite... Jednostavno, živimo od prodaje igrača, ne od toga što nam neko daje novac. Drugim klubovima je lakše, imaju sponzore. Svaka čast TSC-u, Vojvodini, nama su potrebni takvi klubovi, Niš, Kragujevac su se podigli, Novi Pazar takođe, Kolubara, svi imaju nekog sponzora. Mi imamo samo “Efbet”, ali ne žalimo se nijednog trenutka. Ovo je deveta godina kako sam tu, uglavnom smo na nuli, ili u blagom minusu. I to je dobro za nas, s obzirom na to da su nam dve naredne godine prekretnica.

Veliki broj superligaških klubova oglašavao se u prethodnom priodu saopštenjima, mnogi su imali zamerke na suđenje.

- Svuda u svetu se veliki klubovi gledaju drugačije, Real Madrid, Barselona, PSŽ, Juventus, Milan. To je tako, ali veliki klubovi ne treba da se brukaju. I naše sudije su ljudi od krvi i mesa, nemam šta da im zamerim. Ali, mogu to da učinim kad postoji VAR tehnologija, i uvek ću im zameriti zbog toga. Prošle godine sam kazao da je suđenje bolje, nije ni ove sezone loše. Ali, problem je kad neko ima lošu nameru. Ne mogu da kažem reč sudiji Mitiću za meč protiv Novog Pazara. Ali, imao je još jedan čist jedanaesterac za nas, pa lepo se vidi kad se vrati snimak da je ruka odvojena od tela, da ide u gol, da pogađa igrača i da se vraća nazad. Tu mora da bude reakcije VAR sobe. Zašto neko ne želi da reaguje, to je pitanje za gospodina Filipovića, gospodu iz Saveza, koju ja zaista poštujem - kazao je Matijašević, koji je potom nastavio:

foto: Fk. Čukarički

- VAR mora da reaguje, mora da pomogne sudiji, nebitno da li će svirati penal ili ne. Pa normalno da će biti saopštenja, i biće ih još više, ako ovako nastave. VAR je uveden da donese poboljšanje suđenja, u jednom trenutku je tako i bilo. Svi klubovi su se žalili, ne samo Crvena zvezda i Partizan, dakle nešto ne štima. Po mom mišljenju, ne štima VAR. Najmanji je problem zaustaviti utakmicu minut i posle je za toliko produžiti. Zaustaviš, pogledaš. Sudija ne mora da pita VAR stalno, ali VAR mora uvek da reaguje na te situacije. Videli ste u Ligi šampiona penal sviran po završetku utakmice. Ako je pet penala na utakmici, svirajte svih pet. Odmah sam sa tribina kazao da je moje mišljenje da je bio penal za Novi Pazar, i to su na našem stadionu svi čuli na toj utakmici. Opet, gospodin Zdravko Jokić je u analizi kazao da penala nije bilo. Nisam sudija, neću time da se bavim, ali samo govorim da moramo da poboljšamo taj segment. Nebitno ko protiv koga igra, nek bude pošteno svima. Četvrti smo, ne žalimo se, tu su Novi Pazar, Vojvodina, Voždovac, zakuvalo se. Bolje je da imamo zanimljivo prvenstvo, znam zbog čega ovo pričam.

Ispostavilo se da je trenutno Čukaričkom u borbi za treće mesto najveći takmac TSC iz Bačke Topole, a Matijašević je bez uvijanja imao samo reči hvale za tu ekipu.

- Raduje me što su zanimljivije utakmice nego prošle sezone. TSC je mogao da pobedi protiv Partizana, oni trenutno igraju najlepši fudbal u Super ligi, moram da pohvalim Žarka Lazetića i sve iz tog kluba. Ima i lepote i žustrine i snage u njihovim utakmicama, zasluženo su tu gde jesu, nijednog trenutka ne bih rekao nešto loše. Želeo bih da čestitam i gospodinu Zbiljiću i sportskom direktoru Marku Jovanoviću, svi su pre mesec dana smenili Rastavca, a on je stao javno iza njega. Rastavca dugo znam, odličan je i čovek i trener. Ne možete da uzmete 15 igrača i da napravite odmah čudo. Eto, mi promenimo četvoricu, pa se “pogubimo”. Nekad morate i da istrpite.

Vratio se još jednom Matijašević i na šefa struke Brđana.

- Čuo sam priče da menjamo trenera. Dušan Kerkez je za mene perspektivan strateg i dobar čovek. Prevashodno, moramo da odigramo fenomenalnu utakmicu protiv Crvene zvezde, a potom da pobedimo Mladost GAT, ne možemo da zaostajemo deset bodova i da se potom “vadimo” na proleće. Posle Novog Pazara su rekli da menjamo trenera, pričali su to posle Napretka, kod nas o tome nije bilo ni govora. Pričali smo samo o narednoj utakmici.

foto: Fk. Čukarički

Matijašević je potom pričao i o svojim očekivanjima u derbi meču protiv Crvene zvezde.

- Zaista očekujem tvrdu utakmicu. Da se ne lažemo, Crvena zvezda je favorit, a mi možemo da pričamo šta god hoćemo. Eto, videli ste, Partizan ni iz čega pobedi TSC, to su ekipe koje imaju dobar fond igrača i svega drugog. Zvezdu su sekunde delile od Lige šampiona, posle se malo poremetila atmosfera, promenili su i trenera. Nikad nisam kazao da ćemo izaći i pobediti Zvezdu ili Partizan, ali uvek sam isticao da moramo da odigramo dobru utakmicu.

“Večita tema” u klubu sa Banovog brda je i poboljšanje infrastrukture na stadionu i oko njega.

- Kad bi ljudi znali da fudbalski klub Čukarički nije bio povezan na kanalizaciju 25 godina, smejali bi se, a to je za zatvor. Saznali smo to tek kad smo otkupili kancelarije, želeli smo odmah da krenemo da radimo, a zbog takvih stvari još nismo mogli počeli. Ljudi se bave tim stvarima, očekujem da počne da se radi tokom pauze, da se sredi upravna zgrada do nastavka sezone u februaru. Što se tiče gornje infrastrukture na stadionu, ako bude sve u redu i dobijemo sve dozvole, naš je plan da oko leta krenemo i to da radimo.

U međuvremenu, Matijašević će sa rukovodstvom kluba raditi i na jačanju igračkog kadra pred odlučujuće bitke u prolećnom delu šampionata i u Kupu Srbije.

- Počeli smo gospodin Grkinić i ostali ljudi u klubu da se bavimo prelaznim rokom. Čekamo da se završe preostale dve utakmice, da sednemo i sa trenerom Kerkezom, da čujemo njegova razmišljanja. U suštini znamo šta će nam biti potrebno. Zavisiće kao i uvek od odlazaka, ima interesovanja za naše pojedine igrače. Rano je još uvek da se priča, imamo gotovo dva meseca pauze, posle Svetskog prvenstva će ekipa nastaviti sa radom. Trenutno tražimo pozicije koje su nam deficitarne, ali ne verujem da će se to brzo dešavati.

Napomeuo je sportski direktor belo-crnih i dve trenutno deficitarne pozicije u timu.

- Priključićemo mladog štopera Vojina Serafimovića prvom timu, videćemo da li će svi igrači na toj poziciji ostati na broju. Potreban nam je i levi bek, pominjao sam već povratak Kadijevića sa pozajmice iz OFK Vršca, imamo još nekoliko igrača koji su na ustupanju.

Istakao je Matijašević i da je zadovoljan kako se radi u mlađim kategorijama tima sa Banovog brda.

foto: FK Čukarički

- Naša Omladinska škola je sasvim u redu. Dovodimo mlade, talentovane i perspektivne reprezentativce, sa željom da neko od njih izađe u prvi tim. Za sada ih ima dosta, nadam se da će ih biti još više. Ne intresuje nas preterano plasman u mlađim kategorijama, ali sve naše selekcije su svakako u vrhu. Imperativ je da igraju sa starijima od sebe, sve su nam generacije inače mlađe po godinu ili dve, a opet su među najboljima. Cilj je da napravimo igrače, ako se desi i da osvajamo prva mesta, tim bolje.

Na kraju, Matijašević je prokomentarisao i dešavanja sa Skupštine FSS-a i činjenicu da je matični savez i dalje bez predsednika.

- Taj dan sam slavio slavu, nisam bio u Staroj Pazovi, ali je bila prisutna naša direktorka Dijana Petrović-Đorđević. Jednostavno, čovek nije podržan, a legenda je. Zašto nije podržan, to treba da pitate ljude sa “zapada” i “istoka”, koji to nisu podržali, a predložili su ga, sve je to pomalo nejasno. Ne bavim se politikom Saveza, bio sam tamo dve godine, i ne bih da pričam dalje na tu temu. Predsednik FSS-a treba da bude gospodin, selektor da bude selektor, a generalni sekretar generalni sekretar. Imamo vrhunsku reprezentaciju, imamo ambicije da prođemo grupu na Mondijalu, selektor treba da radi svoj posao, Piksi je napravio dobru atmosferu u ekipi. Evo, Bjeković nije ni morao da bude kandidat, čovek ima 75 godina, živi svoj život, da mu je neko kazao da ide u penziju, on bi to prihvatio. A vidim da se sada pojavljuje još deset kandidata i svi sve znaju o fudbalu. Treba nam neki privrednik, kao što je Dragan Obradović uzeo i preporodio Čukarički, čovek sličnih kvaliteta, ambiciozan i neuprljan treba da vodi Fudbalski savez Srbije - zaključio je Matijašević.

Kurir sport / FK Čukarički