"FUDBAL I KRIMINAL SU NEZAOBILAZNI PARTNERI!" Stručnjaci obelodanili zloupotrebu FUNKCIJA: U pitanju je ZAČARANI KRUG

Fudbalski biznis je unosan, a milijarde u njemu mogu samo služiti kao udica na koju će se zakačiti najrazličitiji profil ljudi.

Ako se vratimo u 80-te godine, tada smo svedočili najvećem trasnferu ikada, koji je čak i fudbalera koji ga je potpisao, ostavilo u šoku.

Danas je ta cifra, koja je iznosila 2 miliona evra, maltene uobičajne za igrače koji igraju u drugim-trećim ligama.

Kriminal se često povezuje sa fudbalom, pa samim tim ljudi iz tog miljea neretko imaju u posedu nešto što ima veze sa ovim sportom: konkretno klub, igrače, delove stadiona, sponzorstva itd.

Gosti u "Pulsu Srbije" bili su Mladen Radulović, urednik portala Kurir i Gordana Mišev, stručnjak za bezbednost.

Radulović je istakao da smo već više od 2 decenije svedoci da su kriminal i fudbal nezaobilazni partneri.

foto: Kurir televizija

- Na žalost su u poslednjih 20ak godina fudbal i kriminal postali nezaobilazni partneri. Svako voli da ima miran san, pa tako i kriminalci, a u fudbalu se obrću milijarde preko raznih transakcija, samim tim je fudbal sjajna podloga da se novac uvede u legalne tokove. Dijego Maradona je '82. godine potpisao za 2 miliona. On je ostao šokiran, rekao je da zna da igra dobro fudbal, ali ne zna da li to može ovoliko da se plati. U današnjici se vrhunski fudbaleri plaćaju više od sto miliona, 2 miliona dobijaju igrači po drugim ligama Španije, Italije, Nemačke - rekao je Radulović.

Nakon toga, Mišev se osvrnula na i druge kategorije ulaganja koje mogu usmeriti prljav novac u legalan tok, kao i to da u organizovanom kriminalu postoji meta grupa ljudi.

foto: Kurir televizija

- Kada su u pitanju organizovane krimilane grupe, ja ne bih rekla da su oni partneri sa sportskim klubovima, isto kao što nisu partneri ni sa policijom. To je samo zloupotreba miljea u tim krugovima. Mimo hijararhije koje postoje u kriminalnim grupama, postoji i tzv. meta grupa ljudi, a to obuhvata ljude iz privrede, bankare, preduzeća, pa čak i te agencije koje se bave transferom sportista. Tu su milioni i milijarde u pitanju, mene brinu upravo ti transferi, koji su često iz interesa sportiste obavljaju u tajnosti i jako je teško dobiti kompletnu dokumentaciju. Drugi način jeste kupovina Bitkoina i to sajber tržište gde se enormno kupuje. Evidentno je da su narko karteli prilično lukavi kada treba da se novac prevede u legalne tokove - rekla je Mišev.

Radulović se osvrnuo na Belivuka i podsetio na njegove aktivnosti koje je imao u fudbalu.

- Veljko Belivuk poseduje klub Dinamo iz Pančeva već godinama, posedovao je i pozamašni deo samog stadiona Partizana. To je malo veći problem bio, pa smo videli da policija nije našla za shodno da pokuca na vrata te prostorije. Ljudi su nestajali, to je godinama trajalo, pa moramo da se pitamo ko je onemogućio rad policiji. Kada su u pitanju transferi igrača i to pranje para, finansijska policija može ući u trag ukoliko to želi, ali vidimo da tu postoje interesi i dolazi do začaranog kruga - rekao je Radulović.

