LEGENDI U ČAST! Fudbal se menja ali slobodni udarci su isti, otuda inicijativa da se nagrada za NAJLEPŠI SLOBODNJAK NAZOVE PO MIHI

Napustio nas je Siniša Mihajlović, a njegova sahrana samo je pokazala intezitet poštovanja koje ljudi imaju prema njemu.

Jedan od najboljih izvođača slobodnih udaraca u istoriji fudbala, ostaće zapamćen kao veliki fudbaler, trener i čovek.

Ono što je on uradio za Jugoslaviju, Srbiju, Crvenu zvezdu, ali i Italiju ostaće jedinstveno i nikada ponovljeno.

Ovim povodom, gosti "Pulsa Srbije" bili su Milovan Rajevac, bivši fudbaler Crvene Zvezde i trener, Miloš Bjelinić, urednik sportske redakcije u Kuriru i Dejan Ignjatović novinar sportske redakcije u Kuriru.

foto: Kurir televizija

Ignjatović, koji je boravio u Kataru tokom Svetskog prvenstva, osvrnuo se na počast koju su priredili velikanu srpskog fudbala.

- Bila je dirvljiva scena. Pre utakmice, bio je minut ćutanja sa slikom Siniše Mihajlovića. Neverovatno koliko su ti ljudi koji su sam krem svetskog fudbala cenili Sinišu Mihajlovića. Ne samo fudbaleri, već i novinari. Imao sam prilike da pričam sa kolegama, a oni su kroz suze govorili koliki je trag ostavio Siniša u Italiji i ovde. Neverovatna je hrabrost koju je ispoljavao kroz borbu, meni je posebno upečatljivo bilo da je on do poslednjeg dana bio nasmejan. Taj osmeh je bio njegov zaštitni znak borbe - započeo je Ignjatović, pa je dodao da je Mihajlović sinonim za hrabrost i borbu.

Rajevac je imao samo lepe reči za legendu fudbala.

- Bio je veliki u svemu, ja sam bio juče na Marakani, na komemoraciji i ljudi su se prisećali svega. Veliki ljudi ne umru nikad. Na žalost, otišao je mnogo mlad, sigurno je imao još toga da pokaže, ali bolest je bila jača. Sigurno da ne postoji drugi Siniša, on je bio jedinstven - rekao je Rajevac.

Nakon toga, novinar Kurira je spomenuo inicijativu koja može proizvesti nagradu po imenu na legendu Mihajlovića.

01:10 DIRLJIVA PRISEĆANJA NA LEGENDU SRPSKOG FUDBALA! Inicijativa da se dodeli nagrada za najbolji slobodni udarac po njegovom imenu!

- Prošlo je dosta od kraja njegove igračke karijere, a još se nije pojavio neko ko približno šutira slobodne udarce kao Siniša. To je ta Božija levica koja se neće ponoviti. Teško će biti ponovljiv u svakom smislu. Mnogi kažu da se promenio fudbal, ali slobodni udarci su isti. Ima lepih inicijativa da se uvede nagrada za najlepši slobodan udarac godine, nadam se da će to da zaživi i da će FIFA stati iza svega toga. On je svakako besmrtan u našim sećanjima, ali voleo bih da zaživi i u ovakvom smislu, na nekom internacionalnom nivou - rekao je Bjelinić.

