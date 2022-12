FUDBALERI PARTIZANA ZVANIČNO POČELI PRIPREME: Petrić poručio igračima da igraju zbog sebe i svojih porodica (FOTO)

Fudbaleri Partizana zvaničnom prozivkom počeli su pripreme za nastavak sezone.

Prozivka je obavljena u Sportskom centru Teleoptik, u kojem će proteći prvi deo priprema, a 12. januara naredne godine crno-beli odlaze u turski Belek.

Trener Partizana, Gordan Petrić, održao je govor igračima i poručio ima da imaju dosta vremena za spremanje.

„Vi igrate zbog sebe i svojih porodica. Kako budete to radili igraćete i za fudbalski klub Partizan. Imate ispred sebe jedan lep period da se spremite, imate dosta vremena. Sve ovo što ste do sad uradili u ovih devet dana, to je sa naše strane stručnog štaba pozitivno i samo tako da nastavite“, rekao je Petrić i dodao.

„Nadam se da ćemo se dobro spremiti, i sve ovo ovde što je ispred nas to je dovoljno za fudbalski klub Partizan da se takmiči u narednom periodu“, naveo je Petrić.

foto: Starsport

Dolasci novih igrača u najvećoj meri će zavisiti od dolazaka.

„Svi zajedno idemo ka jednom cilju i nadam se da ćemo to ostvariti“, istakao je on.

Igračima se obratio i sportski direktor crno-belih, Ivica Kralj.

„Drago mi je da ste u dobrom raspoloženju. Svestan sam da dobro trenirate, samo tako treba da se nastavi. U prvim redovima vidim mlade igrače, a stariji će im dati podršku. Imaćete je i od mene i cele uprave. Želim vam da imate dobre rezultate u prvenstvu, Ligi konferencija, a kasnije i u Ligi šampiona“, poručio je Kralj.

1 / 8 Foto: Starsport

Partizan u nastavku sezone očekuje borba na dva fronta. U Mozzart Bet Superligi Srbije imaće težak posao u borbi za titulu, s obzirom da Crvena zvezda ima 10 bodova više. U plej-ofu za osminu finala Lige konferencija crno-beli će igrati protiv moldavskog Šerifa.

Prvi takmičarski duel u narednoj godini Partizan će odigrati 4. februara protiv Napretka u Kruševcu.

Kurir sport