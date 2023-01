POSLE TETOVIRANJA, NEMA KAJANJA! Poznati Kolumbijac istetovirao Mesijevo ime, a sada bi dao sve na svetu da može da vrati vreme!

Poznati kolumbijski infuenser, Majk Jambs odlučio je da Mesijevo ime istetovira na sopstveno čelo, a sada se zbog te odluke izuzetno kaje.

Pored imena slavnog fudbalera, Majke je istetovirao i tri zvezde, s obzirom da je toliko puta Argentina bila prvak sveta.

Mnogi su osudili Majka zbog ovog gesta.

- Ne radim nikome ništa loše i ništa protivzakonito - rekao je Kolumbijac i potom otkrio da se pokajao zbog tetovaže:

- Žao mi je što sam uradio tetovažu, jer me je umesto pozitivnih stvari dovela do mnogih negativnih situacija, kako ličnih tako i za moju porodicu. Nisam mislio da ću to reći tako brzo i osećao sam se veoma ponosno na ono što sam uradio, ali sada bih voleo da to nisam uradio priznao je Majk.

Mike Jambs s'est fait tatouer le nom de Messi sur son front après le sacre de l'Argentine au Mondial. 💉🇦🇷🐐 10 jours après, l'influenceur avoue regretter son geste. « Je veux effacer le tatouage parce que ma vie a changé négativement. » 🎥 @TyCSportspic.twitter.com/Ekc57MMKgJ — Actu Foot (@ActuFoot_) December 31, 2022

Kurir sport