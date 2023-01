PORAZ OD HRVATA BOLI VIŠE OD GUBITKA ČLANA PORODICE: Zvezda Brazila izjavom ŠOKIRALA svet!

Napadaču Brazila i Totenhema, Rišarlisonu, teško je pala eliminacija u četvrtfinalu Svetskog prvenstva u Kataru.

Brazil je bio najveći favorit za osvajanje trofeja, a završio je takmičenje već u četvrtfinalu posle neuspeha protiv Hrvatske. Hrvati su nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca izborili plasman u polufinale i bacili u očaj Brazilce.

Rišarlison je u razgovoru za "ESPN" otkrio da mu je taj poraz izuzetno teško pao i da ne može da ga izbije iz glave.

"Bio je to udarac. Mislim da je to gore nego kad izgubiš člana porodice. Nisam mogao da se oporavim. I dan danas, kada gledam snimke na društvenim mrežama, to me rastuži. Ali moramo dalje. Još sam mlad, mislim da imam još jedno ili dva Svetska prvenstva pred sobom", rekao je Brazilac.

Rišarlison je na Mundijalu u Kataru postigao dva gola, a njegove spektakularne makazice protiv Srbije proglašene su za najlepši gol na turniru.

"Da postigao sam predivan go., ali on nije bio moj cilj. Mi smo otišli tamo po trofej", kaže Rišarlison.

Kurir sport